الحج.. وفشل المتصيدين !

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‏لقد نجحت المملكة العربية السعودية مرة أخرى في تنظيم موسم الحج بفعالية كبيرة، حيث تمكّنت من استقبال الملايين من الحجاج من جميع أنحاء العالم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لجهود مستمرة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحسينات المتواصلة في مجالات الأمن والصحة والنقل والإقامة. وقد أظهرت المملكة التزامها العميق بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مما يعكس حرصها على أداء واجبها الديني والإنساني على أكمل وجه.

إلا أن هذا النجاح الكبير لم يكن خالياً من التحديات، حيث ظهرت أصوات في بعض الأوساط تدعو إلى تدويل إدارة الحج حيناً وتحويله إلى منصة سياسية أحياناً أخرى. هذه الدعوات لقيت استهجاناً من الغالبية الساحقة من المسلمين، وفشلت في تحقيق أهدافها بفضل الوعي الدولي بأهمية الحفاظ على الطابع الديني والروحاني للحج. لقد رفض المجتمع الدولي والمحافل الإسلامية هذه المحاولات، مؤكدين أن الحج يجب أن يبقى بعيداً عن التسييس والصراعات السياسية.



ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاولات لتسييس الحج ليست جديدة، فقد شهد التاريخ الإسلامي العديد من المحاولات للتأثير على شعائر الحج واستغلالها لأغراض سياسية. تلك المحاولات كانت دائماً تصطدم بعزيمة المملكة وإرادة الأمة الإسلامية في الحفاظ على قدسية هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام.

على مر العقود، واجهت المملكة العديد من التحديات والضغوط الخارجية من بعض الجهات التي تسعى للنيل من مركزيتها في الحضارة العربية والإسلامية. هذا المركز المتميز الذي تحتله المملكة كان دائماً محط حسد من البعض، مما دفعهم في بعض الأحيان إلى اقتراحات متطرفة كإقامة مناسك الحج في أماكن أخرى أو الدعوة إلى تدويل الشعائر. لكن هذه الدعوات لم تلقَ أي قبول في الأوساط الإسلامية، حيث يدرك المسلمون أهمية الحفاظ على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وصونها من أي تدخلات خارجية.

إن هذه المحاولات للتشكيك في قدرة المملكة على تنظيم الحج وإدارة الأماكن المقدسة لم تكن إلا تعبيراً عن ضيق البعض من الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من هذه المحاولات، تظل المملكة ماضية في تطوير وتحسين خدماتها لضيوف الرحمن، ملتزمة بنهجها الثابت في جعل موسم الحج تجربة دينية روحانية لا تنسى للمسلمين من كافة بقاع الأرض.

يمكن القول إن المملكة العربية السعودية أثبتت مرة أخرى كفاءتها العالية في تنظيم موسم الحج، متجاوزة كل التحديات والعقبات. وقد أثبتت الوقائع فشل الدعوات إلى تسييس الحج أو تدويله، مؤكدة أن الحرمين الشريفين يجب أن يظلا رمزاً للوحدة الإسلامية والتضامن الإنساني.

* نقلا عن "عكاظ"