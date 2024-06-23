لا تفاؤل لبنانياً بنتائج التحذيرات الدولية والأميركية

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لا يخفى عن متابع الأخبار الواردة من لبنان اليوم أن المناخ العام فيه يتحول يومياً نحو مزيد من الاكفهرار والتشاؤم. وهذا التحوّل، الذي يزعم معظم الأطراف أنهم لا يريدونه، تراهم يزحفون فيه نحو الأسوأ كمن يمشي في أثناء نومه.

بالأمس، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن «العالم لا يستطيع تحمّل غزة ثانية» في لبنان. وأزعم أن معطيات على الأرض نُقلت إلى غوتيريش، وأقنعته بأن التصعيد بلغ هذه المرة مرحلة جدية ومقلقة. وطبعاً، هذا بجانب ارتفاع وتيرة التهديدات والتهديدات المضادة بين «حزب الله» اللبناني وأركان السلطة في إسرائيل، ودخول الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين على الخط «التحذيري» لكل مَن يعنيه الأمر في «سنة انتخابية أميركية»... وما أدراك ما تعنيه عبارة «سنة انتخابية أميركية»!

في إسرائيل، بعد مغادرة صوتين من أصوات التعقّل «المطبخ الحربي» الذي يديره بنيامين نتنياهو... ما عاد يوجد عقلاء يردعون هذا الرجل، الذي هو أفظع انتهازيي السياسة في تاريخ الدولة العبرية، عن أي مغامرة أو ابتزاز بلا سقوف.

إن خروج جنرالين – هما رئيسا أركان سابقان - بحجم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، من الفريق الحكومي الذي يُدير «حرب تهجير غزة» تطوّر خطير، أزعم أن حتى «صقور» واشنطن الجمهوريين لا يرتاحون له.

والسبب، أن مغادرة القادة العقلاء و«دافعي ضريبة الدم» مركز اتخاذ القرار... ستترك قرار إدارة الحرب والسلم في أيدي ساسة انتهازيين مثل نتنياهو، ودخلاء متطرفين وتوراتيين استيطانيين على شاكلة إيتمار بن غفير وبتساليل سموتريتش.

نعم في حالات كثيرة، العسكري العاقل والواسع التجربة، أكثر احتراماً للحياة البشرية والسلام والتفاهم، من السياسي «البلطجي» المزايد. وهنا، أتذكّر كيف أن عدداً من القادة العسكريين الإسرائيليين بدأوا مسيراتهم العسكرية والسياسية في مواقع اليمين المقاتل، لكنهم بعدما دفعوا «ضريبة الدم» وخبروا الحروب ومآسيها، انتهوا «وسطيين» مثل آريئيل شارون، وفي بعض الحالات، اختاروا مواقع اليسار مثل عيزر فايتسمان. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، تخطر لي في هذا الوارد مقولة شهيرة للجنرال الأميركي الشهير وليام ت. شيرمان، جاء فيها: «لقد تعبت وسئمت من الحروب. كل أمجادها جنون وأوهام. وحدهم الذين لم يُطلقوا رصاصة واحدة أو لم يسمعوا أنين الجرحى وبكاءهم، يصرخون مطالبين بمزيد من الدم والثأر والفناء. إن الحروب جحيم!».

وبالفعل، بعد استقالة غانتس وأيزنكوت – الذي فقد ابنه الشاب في الحرب الحالية بقطاع غزة – من الحكومة و«مجلس الحرب»، يواصل المتطرفون الثلاثة الذين لم يقاتلوا يوماً، أي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، قرع الطبول وإطلاق خطب الاستنفار والاستفزاز والتحريض. أما المفارقة الأبشع فهي أن أمثال هؤلاء من التوراتيين – ومدّعي «التوراتية»، في حالة نتنياهو – حريصون جداً على إعفاء غلاة المتديّنين التوراتيين من الخدمة العسكرية الإلزامية، لكنهم في الوقت نفسه يستغلّون النصوص التوراتية والتلمودية لتبرير استمرار الحروب والمجازر.

في هذه الأثناء، في لبنان، يواصل السيد حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله» تسويغ حربه الخاصة بعد إلغائه الدولة ومصادرة قرارها. وبعدما اعتمد الحزب «قواعد الاشتباك» الخاصة به مع إسرائيل لشهور، واصل تنسيق اتصالاته مع الولايات المتحدة – «الشيطان الأكبر سابقاً» – عبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي و«صديقه» الموفد هوكشتين.

بيد أن الجديد خلال الأسبوعين الأخيرين، بالتوازي مع حرب غزة وارتفاع تهديدات نتنياهو وفريقه بشن الحرب على لبنان، كان تسجيل تصعيد واضح على «الجبهة» اللبنانية الإسرائيلية في مضامين الرسائل المتبادلة. فبعد تكثيف «حرب المسيّرات» الحزب اللّهية، المردود عليها بـ«حرب الاغتيالات والتهجير» الإسرائيلية، قرّر الأمين فتح جبهة جديدة واستباقية... هذه المرة ضد قبرص. وكالعادة، من دون العودة إلى سلطة دولة ملغاة مسحوب الاعتراف بها.

لقد حذّر نصر الله قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها - أبرزها قاعدتا «أكروتيري/ إبيسكوبي» و«ديكيليا» البريطانية - أمام إسرائيل، مهدّداً بأن ذلك سيجعلها «جزءاً من الحرب». وجاء في التحذير أن «حزب الله» تلقى «معلومات» تفيد بأن إسرائيل، التي تجري سنوياً مناورات في قبرص، قد تستخدم تلك المطارات والقواعد لمهاجمة لبنان، في حال استهداف الحزب مطارات إسرائيل.

أيضاً، في رسالة واضحة القصد، خاطب نصر الله «حاضنة» «حزب الله» الشعبية قائلاً إن «هناك خشية حقيقية» داخل إسرائيل من إقدام «حزب الله» على «اقتحام الجليل». وتابع أن «هذا احتمال يبقى قائماً وحاضراً في إطار أي حرب قد تُفرض على لبنان»، وأن الحزب الذي حصل على سلاح جديد جاهز لكل الاحتمالات عدة وعديداً.

حتماً، كلام نصر الله التصعيدي لم يأت من فراغ، بل ساعد على إطلاقه إعلان الجيش الإسرائيلي إقراره «خططاً عملياتية» لهجوم مُزمع على لبنان، وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - مجدّداً - بضرب «حزب الله» إذا اندلعت حرب شاملة، وسط التصعيد الحدودي المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهكذا، بين قراءة تحذير غوتيريش، ومتابعة تحركات هوكشتين وكلامه عن أن «إنهاء النزاع بين (حزب الله) وإسرائيل دبلوماسياً وبسرعة، مسألة باتت ملحّة للغاية»، دليل على وضع غير مطمئن يبرّر قلق اللبنانيين. إلا أن ما يزيد هذا القلق هو أن وضع اللبنانيين متدهور... بينما ينشغل العالم عنهم بهموم واهتمامات أخرى.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"