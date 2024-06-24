التنويرُ الذى نحتاجه

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كانت الأفكار التى ظهرت فى عصر التنوير الأوروبى وتجلياتها فى الواقع أهم عوامل انبهار عدد كبير من المثقفين العرب بالغرب، واعتباره نموذجًا يُقتدى. بدأ هذا الانبهار منذ الاحتكاك المباشر مع الغرب فى آخر القرن الثامن عشر. كان المُنبهرون نوعين. أحدهما تطلع إلى الاقتداء بهذا النموذج وليس نقله كاملاً، أى مواءمته مع ظروف بلادنا وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية. والثانى الأشد انبهارًا رأى أنه لا سبيل للنهضة إلا بالاعتماد على هذا النموذج كما هو، أى مواءمة ظروفنا معه وإخضاع خصوصيتنا الثقافية لمقتضياته. وانطلق هؤلاء وأولئك من سؤالٍ صيغ بطرق متعددة وهو: لماذا تقدم الغرب وتأخرنا أو تخلفنا؟ وكان طبيعيًا أن يلقى هذا الانبهار بالنموذج الغربى معارضةً فى أوساط عدة فى مجتمعاتنا العربية، إذ تصدى له فكريًا وسياسيًا من رفضوه. فيما لم تُحدث الدعوة للاقتداء به أثرًا يُذكر فى كثير من أنحاء هذه المجتمعات، خاصةً المناطق الريفية التى بقيت أنماط الحياة التقليدية فيها غالبةً مع قشرةٍ حداثية أرق من نظيرتها فى المناطق الحضرية. غير أن هذا التنوير الغربى وصل الآن إلى نهايةٍ مأساوية كانت لها مقدماتها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فى أتون الإبادة الجماعية فى غزة. فقد ظهر الغرب فى صورته الحقيقية وحشًا مفترسًا يشارك فى القتل والتدمير بلا ضمير أو أخلاق، وينفث سمومه العنصرية البغيضة والمنبتة الصلة بقيم التنوير وتجلياتها التى بدت مُبهرةً لفترة طويلة. ولهذا لم يعد ثمة معنى أو جدوى لاستمرار جدال عقيم حول الاقتداء بالتنوير الغربى من عدمه، وصار ضروريًا العمل لتطوير بديلٍ اعتمادًا على كل ما هو مُنير فى تراثنا، وما أكثره. وعلى سبيل المثال فقط عندما نعود إلى عُمدة التنوير إيمانويل كانط فى مقالته «رد على سؤال ما هو التنوير»، يبدو لنا كما لو أنه كان مُطلعًا على القرآن الكريم. فخلاصة تعريفه للتنوير هى أن يعقل المرء الأمور فى رأسه، ويستخدم عقله ويفكر بمنأى عن الوصاية. وهذا هو ما أمرنا الله عز وجل به فى كتابه الكريم قبل نحو 12 قرنًا من عصر التنوير الأوروبى.

* نقلا عن "الأهرام"