جدول أعمال الصيف!

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دورية «ذا هيل The Hill» اليومية التى تصدر عن الكونجرس الأمريكى أحيانا ما تخرج عن تحليلاتها لأمور يهتم بها المجلس التشريعى الأمريكى بغرفتيه، إلى سرد أمور حياتية لها علاقة بالسياسة، مثل جدول الأعمال الذى سوف يشغل أمريكا خلال شهور الصيف. خمس قضايا مهمة سوف تشغل الرأى العام الأمريكي، وكل واحدة منها فيها قدر من الغموض والتوجس الذى يتحسب لها الأمريكي. أولاها المناظرة الرئاسية التى استقر عليها المرشحون للرئاسة جوزيف بايدن ودونالد ترامب بعد جهد ورفض الموضوع من قبل الحملة الانتخابية لكليهما. وثانيتها تسمية مرشحى الحزبين الجمهورى والديمقراطى للرئاسة من قبل المؤتمر العام للحزب، وهو إجراء سوف يكون على سبيل تحصيل الحاصل، ولكنه سوف يقرر نائب ترامب ومدى التفاف الحزب حول مرشحه. وثالثتها الحكم القضائى على الرئيس السابق ترامب وقضاياه كثيرة ونجل الرئيس الحالى هانتر بايدن وقضاياه أيضا. ورابعتها الانتخابات التمهيدية لمرشحى مجلسى النواب والشيوخ فتتضح الصورة السياسية الكاملة للحزبين مع الانتخابات الرئاسية. وخامستها أنه لكل انتخابات نوع ما من المفاجآت التى تؤثر على النتائج؛ وعندما يكون اليقين غائبا فإن المفاجأة تزداد أهميتها، هى فى صميم الغيب الآن ومع الزمن تأتي.

هل يمكن أن نضع نحن أيضا جدول أعمال هذا الصيف تكون أشبه ببوصلة العمل خلال الأشهر الحارة المقبلة. أولها بلا شك التشكيل الوزارى الجديد الذى سوف يكون مقدمة اختيارات واسعة للمحافظين، وقادة المؤسسات العامة، وباختصار النخبة السياسية فى المجتمع. وثانيها أن عددا من المشروعات التى طال انتظار افتتاحها مثل المتحف المصرى الكبير وغيرها من المشروعات العملاقة التى سوف يجرى افتتاحها. وثالثها التعامل مع درجات الحرارة العالية بكل أثقالها على استهلاك الكهرباء والطاقة فى عمومها. ورابعها مفاوضات وقف إطلاق النار، وما سوف يتبعها من مراحل سوف يكون شغلا شاغلا ما لم يقطع التفاوض حربا إقليمية واسعة. وخامسها انشغال النادى الأهلى بالفوز بالدورى العام والمشاركة فى كأس العالم للأندية.

* نقلا عن "الاهرام"