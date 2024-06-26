المناظرة الفريدة غداً!

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تقام غداً الخميس (الساعة 4 فجر الجمعة بتوقيت الكويت) مناظرة فريدة على قناة CNN بين مرشحَي الرئاسة الأميركية ينتظرها العالم أجمع، وسبب تفردها عن جميع المناظرات التي أقيمت منذ عام 1960 هو:

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- أول مناظرة: بالتاريخ الأميركي بين رئيسين سابق وحاضر، كما أنها أول مناظرة بين مرشحين بهذا العمر المتقدم.

- أول مناظرة تقام في وقت مبكر هو شهر يونيو بينما جرت العادة قيامها قبيل الانتخابات التي تجري في بداية نوفمبر أي في شهري سبتمبر وأكتوبر، ومن ثم لا يعرف تأثير المناظرة المبكرة في الانتخابات المتأخرة.

- أول مناظرة ستجري من دون جمهور ومن دون أوراق محضرة بشكل مسبق ولا تسمح لطرف أن يقاطع الطرف الثاني، حيث سيوضع ميكرفونه على وضع الصامت أثناء حديث منافسه (في آخر لقاء بين بايدن وترامب في أكتوبر 2020 حدثت 76 مقاطعة من الطرفين).

- أول مناظرة تجري والاستفتاءات لا تظهر تقدماً حاسماً لأحد الطرفين...

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آخر محطة:

- البعض يرى أن عدم استطاعة الرئيس الحالي جو بايدن إكمال 90 دقيقة من اللقاء بنفس اللياقة والقدرة والحماس سيكون ضاراً جداً به.

- لقاء غد واللقاء الآخر في سبتمبر لن يؤثرا في الموالين بل يقصد بهما التأثير في المحايدين الذين لم يقرروا أياً من الرئيسين سينتخبون.

- عبر التاريخ الأميركي كانت اللقاءات إما غير مؤثرة في النتائج الأخيرة وإما بالمقابل مؤثرة جداً لمصلحة أشياء صغيرة تتم بالمناظرة، فقد فاز جون كينيدي على ريتشارد نيكسون بالمظهر لا المخبر، وفاز رونالد ريغان على جيمي كارتر عبر طرحه سؤالاً بسيطاً على الناخبين هو هل أوضاعكم اليوم أفضل من قبل 4 سنوات عندما تولى كارتر الحكم؟!.

كما فاز ريغان على منافسه والتر مونديل بخفة دمه عندما أشار المنافس لكبر عمر ريغان فأجابه على الفور: إنني لن أستغل صغر عمر منافسي وقلة خبرته ضده كما فاز جورج بوش الابن عام 2000 وترامب 2016 لأن المراقبين لم يتوقعوا منهما القدرة على مقارعة الحجة بالحجة ففاجآ الجميع بقوة طرحهما، ويعتقد البعض أن الرئيس بايدن قد يستفيد من تلك التجربة، فكثيرون لا يتوقعون منه أداء قوياً وقد يفاجئهم.

- للمعلومة... يقوم الرئيس بايدن بالتمرن في كامب ديفيد مع معاونين بعضهم يقوم بدور الرئيس ترامب على المناظرة، بالمقابل لم يقم المرشح الجمهوري بأي تمرين تحضيري للقاء معتمداً على قدراته الذاتية والفوز بأي مناظرة من دون تحضير وهو أمر قد يضر بالرئيس ترامب أمام الناخبين المتأرجحين...

نقلا عن النهار الكويتية