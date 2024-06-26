كتاب البخلاء صنو كتاب الأمير

5 دقائق للقراءة

من الأمور التي ينصح بها ممارس السياسة وإدارة الدولة "قراءة كتاب الأمير" وذلك لما عرف عن هذا الكتاب من تقديم أفكار حول السياسة الواقعية، فالكتاب عبارة عن أفكار وتأملات ووصايا في التعاملات السياسية والعلاقات البشرية المؤثرة وراج هذا الكتاب بين الساسة والمهتمين بالسياسة كرائد مؤثر في الفكر السياسي حتى دخل اسم مؤلفه "مكيافيلي ت1527م" عالم المصطلح السياسي "المكيافيلية" للدلالة على قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" المهم أن هذا الكتاب كان ولا يزال هو الدستور العملي لممارسي الفعل السياسي.

حينما قرأت كتاب الأمير تذكرت كتاب "البخلاء" للجاحظ"ت869م" ذلك الكتاب الرائد في الاقتصاد فكتاب البخلاء ليس مجرد كتاب ملح وحكايات وليس كتاب أدب وبلاغة وإنما هو بالدرجة الأولى كتاب اقتصاد وفكر اقتصادي مبكر وسوف أذكر هنا بعض هذه الأفكار التي أصبحت من بدهيات الاقتصاد في عصرنا الحديث.

" لا تضع بيضك في سلة واحدة"

هذه القاعدة مشهورة بين الاقتصاديين

بقول الجاحظ ((... وقلت لكم، بالشفقة مني عليكم، وبحسن النظر لكم وبحفظكم لآبائكم، ولما يحب في جواركم، وفي ممالحتكم، وملابستكم: «أنتم في دار الآفات، والجوائح غير مأمونات؛ فإن أحاطت بمال أحدكم آفة، لم يرجع إلى بقية؛ فأحرزوا النعمة باختلاف الأمكنة، فإن البليّة لا تجري في الجميع إلا مع موت الجميع. وقد قال عمر رضي الله عنه، في العبد والأمة، وفي ملك الشاة والبعير، وفي الشيء الحقير اليسير: «فرّقوا بين المنايا».

وقال ابن سيرين لبعض البحريين: «كيف تصنعون بأموالكم» ؟

قال: «نفرّقها في السفن، فإن عطب بعض سلم بعض، ولولا أنّ السلامة أكثر لما حملنا خزائننا في البحر» .

قال ابن سيرين: تحسبها «خرقاء وهي صناع»)).

وهنا يتحدث الجاحظ عن دور الثروة أو رأس المال في حراك الأمم.

يقول الجاحظ ((والدرهم هو القطب الذي تدور عليه رحى الدنيا. واعلم أن التخلص من نزوات الدرهم وتقلبه - من سكر الغنى - وتفلته شديد. فلو كان إذ تفلت، كان حارسه صحيح العقل، سليم الجوارح، لرده في عقاله، ولشده بوثاق. ولكنا وجدنا ضعفه عن ضبطه، بقدر قلقه في يده.

ولا تغتر بقولهم: مال صامت؛ فإنه أنطق من كل خطيب، وأنم من كل نمام. فلا تكترث بقولهم: هذين الحجرين، فتتوهم جمودهما وسكونهما، وقلة ظعنهما، وطول إقامتهما؛ فإن عملهما، وهما ساكنان، ونقضهما للطبائع، وهما ثابتان، أكثر من صنيع السم الناقع، والسبع العادي. فإن كنت لا تكتفي بصنيعه حتى تمده، ولا تحتال فيه حتى يحتال له، فالقبر خير لك من الفقر، والسجن خير لك من الذل... ولا ترض أن يكون الحرباء الراكب العود أحزم منك؛ فإن الشاعر يقول:

إني أتيح لها حرباء تنضبة ... لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا

واحذر أن تخرج من مالك درهماً، حتى ترى مكانه خيراً منه. ولا تنظر إلى كثرته؛ فإن رمل داعج لو أخذ منه ولم يرد عليه، لذهب عن آخره.

إن القوم قد أكثروا في ذكر الجود وتفضيله، وفي ذكر الكرم وتشريفه، وسموا السرف جوداً، وجعلوه كرماً. وكيف يكون كذلك وهو نتاج ما بين الضعف والنفج؟ وكيف، والعطاء لا يكون سرفاً إلا بعد مجاوزة الحق، وليس وراء الحق إلى الباطل كرم. وإذا كان الباطل كرماً كان الحق لؤماً. والسرف - حفظك الله - معصية. وإذا كانت معصية الله كرماً، كانت طاعته لؤماً. ولئن جمعهما اسم واحد، وشملهما حكم واحد، ومضادة الحق للباطل، كمضادة الصدق للكذب، والوفاء للغدر، والجور للعدل، والعلم للجهل، ليجمعن هذه الخصال اسم واحد، وليشملنها حكم واحد.

وقد وجدنا الله عاب السرف، وعاب الحمية، وعاب المعصية. ووجدناه خص السرف بما لم يخص به الحمية؛ لأنه ليس حب المرء لرهطه من المعصية، ولا أنفقته من الضيم من حمية الجاهلية. وإنما المعصية ما جاوز الحق، والحمية المعيبة ما تعدى القصد. فوجدنا اسم الأنفة قد يقع محموداً ومذموماً، وما وجدنا اسم المعصية، ولا اسم السرف يقع أبداً إلا مذموماً.

... وقد أكثروا في ذكر الكرم. وما الكرم إلا كبعض الخصال المحمودة التي لم يعدمها بعض الذم. وليس شيء يخلو من بعض النقص والوهن. وقد زعم الأولون أن الكرم يسبب الغبا، وأن الغبا يسبب البله، وأنه ليس وراء البله إلا العته. وقد حكوا عن كسرى أنه قال: "احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع... والظلم لؤم. وإن كان الظلم ليس بلؤم، فالإنصاف ليس بكرم. فالجود إذا كان لله كان شكراً له، والشكر كرم. ولن يكون الجود - إذا كان معصية - كرماً. فكيف يتكرم من يتوصل بأياديك إلى معصيتك؟ وبنعمتك إلى سخطك؟ فليس الكرم إلا الطاعة. وليس اللؤم إلا المعصية، وليس بجود ما جاوز الحق، وليس بكرم ما خالف الشكر. ولئن كان مجاوز الحق كريماً، ليكونن المقصر دونه كريماً.

فإن قضيتم بقول العامة، فالعامة ليست بقدوة. وكيف يكون قدوة من لا ينظر ولا يحصل، ولا يفكر ولا يمثل؟ وإن قضيتم بأقاويل الشعراء، وما كان عليه أهل الجاهلية الجهلاء، فما قبحوه مما لا يشك في حسنه، أكثر من أن نقف عليه، أو نتشاغل باستقصائه...)).

الحث على الادخار

يقول الجاحظ ((... كان هشام يقول: ضع الدرهم على الدرهم يكون مالاً)).