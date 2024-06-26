من دول الطوق إلى ميليشيات الطوق

دقيقتان للقراءة

كان نابليون بونابارت يضع في المواقع المهمة على الجبهة عشية المعارك الضباط الذين في سجلهم أنهم محظوظون، بحيث يضمنون النجاح ويصبحون أبطالاً في ظل هالته البطولية.

لكن "البلدان التي تحتاج إلى أبطال ليست محظوظة" كما قال المسرحي الألماني الكبير برتولد بريشت، إذ دفعت فرنسا الثمن في النهاية. ولبنان واحد من هذه البلدان، فبعد الاستقلال ازدهر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً حين لم يكن الحكام "قادة"، ولا كانت الناس تنظر إليهم وتتعامل معهم إلا كرجال مسؤولين عاديين.

ومنذ الحرب وهو في مدار الأزمات والانتكاسات، بعدما كثر الأبطال القادة في المنظمات الفلسطينية وتحت عباءة القيادة السورية وفي صفوف الميليشيات اللبنانية وما بقي من الجيش، ومن الصعب الخطأ في قراءة ما قصده الروائي الأميركي سكوت فيتزجرالد بالقول "أعطوني بطلاً وسأكتب لكم تراجيديا".

وليس أمراً قليل الكلفة على لبنان أن يتصرف "حزب الله" كأنه "قوة إقليمية عظمى"، قوة تحارب إسرائيل بحراً وبراً وجواً كما قال حسن نصرالله، وتملك أسلحة قادرة على ضرب أي مكان في الكيان الصهيوني.

"قوة عظمى" تهدد قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والصديقة القريبة من لبنان وإليه، لتحذيرها من السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام قواعدها، وتشارك في حرب سوريا إلى جانب النظام وتقيم على أرضها قواعد ومراكز.

وتساند "حماس" في حرب غزة، وتساعد الفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بإيران، وتقدم الكثير للحوثيين في اليمن. وتهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط في وجه عبور الغرب، وسط محاولات الحوثيين إغلاق باب المندب والبحر العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي أمام الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما تهاجم مواقف الأشقاء العرب في الخليج بما يؤذي لبنان ومصالح اللبنانيين، ويؤدي إلى انفراد إيران بالوطن الصغير، وتعمل ضمن "محور المقاومة" لطرد القوات الأميركية في غرب آسيا.

وهي قوة "مستقلة" عن السلطة الشرعية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والسؤال هو: ما الذي يمنع القوى التي ترفع شعار تحرير فلسطين من التحرير إذا كانت إسرائيل على وشك الانهيار والسقوط، وكان "محور المقاومة" يملك الأسلحة الكافية لتدمير الكيان الصهيوني؟ لماذا خطاب التهديد إذا كان بالإمكان بدء التحرير عبر اجتياح الجليل بصرف النظر عن مزارع شبعا اللبنانية المحتلة؟

لماذا يعمد "حزب الله" بلسان أمينه العام حسن نصرالله إلى تصحيح فهم المخطئين في القراءة، وتقديم القراءة الصحيحة لهم حول قدرة المقاومة وما صارت تعرفه بالتفاصيل الدقيقة عن إسرائيل؟

نقلاً عن إندبندنت عربية