مثالب مستأجري المنازل

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حينما تناولت في الحلقة الماضية كتاب البخلاء وأهميته في أدبيات تاريخ الأفكار الاقتصادية، هنالك فوائد لابد أن أشير لها لأهميتها وندرتها وطرافتها. وسوف أحاول هنا استعراض ما يمكن أن يحيط بمجملها.

يقول الجاحظ: ((قال معبد: نزلنا دار الكندي أكثر من سنة، نروج له الكراء، ونقضي له الحوائج، ونفي له بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء، وقضاء الحوائج، فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على السكان أن يكون له روث الدابة، وبعر الشاة، ونشوار العلوفة، وألا يلقوا عظماً، ولا يخرجوا كناسة، وأن يكون له نوى التمر، وقشور الرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته! وكان في ذلك يتنزل عليهم. فكانوا لطيبه، وإفراط بخله، وحسن حديثه، يحتملون ذلك)).

مثل هذه الشروط أصبح بعضها معروفا ويؤخذ به في عقود الإيجار في الغرب، وبعض الدول العربية.

((... قال معبد: فبينا أنا كذلك، إذ قدم ابن عم لي ومعه ابن له، وإذا رقعة منه قد جاءتني: "إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك، وإن كان إطماع السكان في الليلة الواحدة يجر علينا الطمع في الليالي الكثيرة".

فكتبت إليه: "ليس مقامهما عندنا إلا شهراً أو نحوه".

فكتب إلى: "إن دارك بثلاثين درهماً. وأنتم ستة، لكل رأس خمسة. فإذ قد زدت رجلين، فلابد من زيادة خمستين. فالدار عليك من يومك هذا بأربعين!".

فكتبت إليه: "وما يضرك من مقامهما، وثقل أبدانهما على الأرض التي تحمل الجبال، وثقل مؤنتهما على دونك؟ فاكتب إلي بعذرك لأعرفه".

ولم أدر أني أهجم على ما هجمت، وأني أقع منه فيما وقعت! فكتب إلي: "الخصال التي تدعو إلى ذلك كثيرة. وهي قائمة معروفة: من ذلك سرعة امتلاء البالوعة، وما في تنقيتها من شدة المؤنة. ومن ذلك أن الإقدام إذا كثرت، كثر المشي على ظهور السطوح المطينة، وعلى أرض البيوت المجصصة، والصعود على الدرج الكثيرة فينقشر لذلك الطين، وينقلع الجص، وينكسر العتب، مع انثناء الأجذاع، لكثرة الوطء، وتكسرها لفرط الثقل!".

"وإذا كثر الدخول والخروج، والفتح والإغلاق، والإقفال وجذب الأقفال، تهشمت الأبواب، وتقلعت الرزات".

"وإذا كثر الصبيان، وتضاعف البوش، نزعت مسامير الأبواب، وقلعت كل ضبة، ونزعت كل رزة، وكسرت كل جوزة، وحفر فيها آبار الزدو، وهشموا بلاطها بالمداحي. هذا مع تخريب الحيطان بالأوتاد، وخشب الرفوف".

"وإذا كثر العيال والزوار، والضيفان والندماء، احتيج من صب الماء، واتخاذ الحببة القاطرة، والجرار الراشحة، إلى أضعاف ما كانوا عليه. فكم من حائط قد تأكل أسفله، وتناثر أعلاه، واسترخى أساسه، وتداعى بنيانه، من قطر حب، ورشح جر، ومن فضل ماء البئر، ومن سوء التدبير".

"وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ، ومن الوقود والتسخين. والنار لا تبقي ولا تذر. وإنما الدور حطب لها. وكل شيء فيها من متاع فهو أكل لها. فكم من حريق قد أتى على أصل الغلة، فكلفتم أهلها أغلظ النفقة. وربما كان ذلك عند غاية العسرة، وشدة الحال. وربما تعدت تلك الجناية إلى دور الجيران، وإلى مجاورة الأبدان والأموال".

"فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقدر بليته، ومقدار مصيبته، لكان عسى ذلك أن يكون محتملاً. ولكنهم يتشاءمون به، ولا يزالون يستثقلون ذكره، ويكثرون من لائمته وتعنيفه!".

"نعم، ثم يتخذون المطابخ في العلالي على ظهور السطوح، وإن كان في أرض الدار فضل، وفي صحنها متسع؛ مع ما في ذلك من الخطار بالأنفس، والتغرير بالأموال، وتعرض الحرم ليلة الحريق لأهل الفساد، وهجومهم مع ذلك على سر مكتوم، وخبئ مستور، من ضيف مستخف، ورب دار متوار، ومن شراب مكروه، ومن كتاب متهم، ومن مال جم أريد دفنه، فأعجل الحريق أهله عن ذلك فيه، ومن حالات كثيرة، وأمور لا يحب الناس أن يعرفوا بها".

"ثم لا ينصبون التنانير، ولا يمكنون للقدور، إلا على متن السطح، حيث ليس بينها وبين القصب والخشب إلا الطين الرقيق، والشيء لا يقي. هذا مع خفة المؤنة في أحكامها، وأمن القلوب من المتالف بسببها"...)).

وللحديث بقية...