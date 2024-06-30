جماعة «الغباوة».. لا تقوم الثورات فى مصر إلا بعد استنفاد كل طرق الإصلاح

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عقب نجاح ثورة 30 يونيو مباشرة وربما قبل أن تقوم، تساءلت: ماذا لو أن الدعوة إليها فشلت، وصارت «فنكوش» كما أشاع مكتب المقطم؟ كان واردًا أن الملايين من المصريين لا يستجيبون لنداء النزول، قد يعلو صوت حزب «الساحل الشمالى» بالهروب إلى الساحل كما حدث أيام جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة سنة 2012؛ ألا يمكن أن تكرر مليشيات جماعة حسن البنا مشاهد الإرهاب التى قاموا بها حول قصر الاتحادية يوم الرابع من ديسمبر سنة 2012، فى حق المواطنين المدنيين والتى وصلت إلى حد اغتيال زميلنا الصحفى الحسينى أبو ضيف ومحاولة كتم أنفاس المناضله شاهندة مقلد؟، أليس من الوارد أن يكرر الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» ما فعله فى يناير 2011 مع الرئيس مبارك لصالح مشروعه، هو، الشخصى ولكن معكوسًا هذه المرة؟ فى المرة الأولى ضغط أوباما بكل إمبريالية ضد مبارك، هذه المرة قد يفعلها لصالح الجماعة التى راهن هو وإدارته عليها! منذ 11 سبتمبر 2001 كان رهان الإدارة الأمريكية كاملًا على الجماعة. عشرات الافتراضات والتساؤلات كانت مطروحة، لا أظن أننى كنت وحيدًا فى ذلك.

رحت أتخيل سيناريوهات واحتمالات عديدة، حول مصير هذا الوطن، بل المنطقة بالكامل، وماذا عن مصير هذا المجتمع الذى تأسس على التنوع والتعدد الفكرى والسياسى، فضلًا عن مصيرنا نحن الذين واجهنا جماعة حسن البنا من اللحظة الأولى وقلنا لهم وجودكم فى الحكم جريمة كاملة فى حق هذا الشعب وماذا عن المسؤولين الكبار الذين أبدوا تعاطفًا مع قوى المجتمع المدنى والسياسى التى رفضت حكم المرشد ودعت لإسقاطه؟!.

غير أنه مع تأمل تاريخ مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر، يمكن أن نحدد بعض مؤشرات، يكفى وجودها لإشعال الثورة وكذلك بعض مؤشرات ترجح فرص واحتمالات النجاح، كثير من هذه المؤشرات كان مؤكدًا فى يونيو 2013، على النحو التالى:

لا تقوم الثورات فى مصر إلا بعد استنفاد كل طرق الإصلاح، حين تصبح المطالبة بالإصلاح غير مجدية أو ليست ممكنة، يتم التفكير فيما بعدها، خاصة إذا صُمت آذان أصحاب القرار عن الاستماع إلى الأصوات العاقلة والرشيدة التى تتمنى وتطالب بالإصلاح، تصم الآذان، حين يغلق صناع القرار الأبواب من حولهم فلا يرون ولا يسمعون غير ذواتهم، يكونون أشبه بمن يقف طوال يومه أمام المرآة فلا يرى غير ذاته، وربما غرورًا وغطرسة أو تعاليًا واستهزاء وتسخيفًا من الآخرين بمنطق «خليهم يتسلوا». وقد يكون جهلًا بعواقب ذلك كله، تأمل كل الثورات المصرية فى العصر الحديث، بدءًا بثورة مايو 1805، سوف تجد نفس الحالة.

مطلب بسيط، يلح الأهالى عليه، دون استجابة أو تقديم مبرر يمكن قبوله، ثم تتعقد الأمور، حتى تنفجر وتزداد المطالب ويتسع نطاقها، وقد يتزيد البعض ويظهر دعاة الفوضى والعنف والتخريب، ساعتها لا تكفى أى مناورات أو محاولات تهدئة.

فى نوفمبر سنة 1918، يطلب سعد زغلول ورفاقه من المعتمد البريطانى السماح لهم بالسفر وحضور مؤتمر الصلح للمطالبة بالاستقلال، فرفض واستخف بهم وبمطلبهم، بل إنه حتى لم يتحدث معهم بلياقة ولا اعتذر عن عدم الإجابة، فكانت ثورة 19، لو أنه وافق وسافروا لتغيرت الأمور وربما كان هناك تاريخ ومسار آخر، فور اشتعال الثورة عزلته بريطانيا لتعجرفه مع المصريين، لكن الوقت قد فات وظهر واقع آخر.

قبلها فى سنة 1805 كان مطلب الأهالى من الوالى العثمانى تخفيف حدة المكوس، لكنه أبى، فهدده عمر مكرم بإمكانية عزله فرد باستهانة أنه لا يُعزل بأمر الفلاحين، هنا صار الأمر تحديًا، فصاحوا «انزل يا باشا»، فى النهاية نزل، وهكذا فى كل حالة- ثورة أو انتفاضة- تبدأ الأمور على هذا النحو.

طبعًا لابد أن تكون النفوس معبأة بالألم وتراكم المعاناة، باختصار هناك استعداد أو تهيؤ للانفجار ثم يأتى حدث قد يبدو بسيطًا أو صغيرًا فيقلب الدنيا رأسًا على عقب ويقع الانفجار، حالة صاحب الحمار والرجل المالطى فى الإسكندرية نموذجًا.

فى مطلع القرن التاسع عشر، كان المصريون خاضوا بصدورهم المواجهة مع جيش نابليون، فر المماليك من المعركة الأولى فى إمبابة، وتركتهم الدولة العلية وحدهم، ولذا ما كانوا على استعداد لتقبل نفس الممارسات من الولاة ولا الاكتفاء بالسعى لدى العلماء كى يصعدوا إلى القلعة ويطلبوا التخفيف عن الأهالى، الأمر صار مختلفًا، فى كل ثورة أو انتفاضة سوف يكون مخزون المعاناة والألم حاضرًا بقوة وفى صمت، لا مرئى لأصحاب النظرة العابرة والانطباعات العاجلة.

وحتى يكون هناك تحرك منظم وليست مجرد مظاهرات أو فورة غضب عابر، يجب أن يكون هناك دعم كبير من إحدى الشخصيات العامة والمؤثرة، غالبًا من جهاز الدولة، فى حينه أو قبلها، عمر مكرم سنة 1805 هو نقيب الأشراف، منصب رفيع جدًّا بمعيار ذلك الزمان، هو كذلك محبوب ومقدر من الأهالى، قبل حملة نابليون كان من المقربين والمؤثرين لدى المماليك، فى الثورة العرابية كان عرابى والبارودى وزملاؤهما من كبار رجال الدولة، عرابى كان الياور الخاص للوالى محمد سعيد (باشا)، البارودى كان مديرًا للعاصمة (المحافظ)، ثم ناظرًا للأوقاف، وقبل ذلك كله، كان وصل إلى أرفع رتبة بالجيش المصرى آنذاك (فريق).

فى ثورة 19، كان سعد زغلول شغل منصب ناظر المعارف وناظر الحقانية، فضلًا عن عضوية الجمعية التشريعية (البرلمان)، باختصار لا بد من وجود رمز عام وشخصية أو أكثر من رجال الدولة وربما مؤسسة أو أكثر بأكملها، كما كان فى ثورتى عرابى وسعد زغلول.

فى أجواء صيف سنة 2013، كانت كل المؤشرات واضحة، جماعة تحكم وقد صُمت آذانهم عن كل أحد، وأذنهم صماء من البداية، كل نداءات الإصلاح والاعتدال مرفوضة لديهم، وراحوا يتحدثون عن خمسمائة أو ستمائة عام قادمة لهم فى الحكم، وبدا مطلب بسيط مثل تعديل حكومى مرفوضًا بالمطلق لديهم.

وهنا يصبح السؤال ملحًا حول رهانات الجماعة وقتها؟

كانت نقطة الفصل يوم الرابع من ديسمبر 2012،حول الاتحادية، وجهة النظر المحايدة أنها كانت بروفة أولى لمشهد 30 يونيو ثم 3 يوليو، لكنهم لم يستوعبوا وراهنوا على مليشيا وكوادر الإرهابيين لديهم، تقتل وتحرق. سوف نلاحظ أنهم من الأسبوع الأول لهم فى الحكم أعلنوا قائمة اغتيالات لخصومهم ومن سبق له انتقاد الجماعة والاجتراء على قداسة حسن البنا لديهم وتم تجديد القائمة ست مرات، وكان أحد قياداتهم، من «الجناح الناعم»، يرسل التهديدات لمن ينتقدون أداءهم، كان تهديده هكذا «فلان هيدخل السجن ولن يخرج منه أبدًا»، سبحان الله العظيم، هو من دخل السجن.

إلى جوار التهديد والترويع كان لديهم «الخلايا النائمة»، تقوم بالترويع وتقدم لهم المعلومات حول الاشخاص ويمكن ابتزاز البعض أو شراء البعض ولا يفوتنا رهانهم على حزب عاصرى الليمون، على غرار جماعة فيرمونت- مصر الجديدة.

نقطة الحسم فى هكذا أزمات تكون فى موقف مؤسسات الدولة، تقليديًا القوات المسلحة (الجيش) والداخلية (الشرطة).. ثورة 19 حسمتها الشرطة، حين أوعز وزير الداخلية رشدى باشا للعمد وللمشايخ بتسهيل وسرعة عمل التوكيلات لسعد باشا من أنحاء مصر.

جماعة حسن البنا تصوروا أن مؤسسات الدولة «فى جيبهم»، بمنطق السمع والطاعة، فضلًا عن مناورات صغيرة قاموا بها لإثارة لعاب عبده مشتاق هنا أو هناك فى بعض المؤسسات، على النحو الذى قاموا به فى المؤسسات القومية (الصحفية)، ولم يخل الأمر من التلويح بعصا الإرهاب والتدمير بالنسبة للمؤسسات الكبرى، بين حين وآخر يلوحون بما جرى للداخلية يوم 28 يناير 2011، ويلوحون للقوات المسلحة بولاية سيناء. نذكر جميعًا عملية اختطاف عددٍ من الجنود فى سيناء ومقولة د. محمد مرسى «تهمنى سلامة الخاطفين والمخطوفين»، مقدمًا سلامة المخطوفين.

وهناك مؤسسات أعلنوا الحرب عليها، المحكمة الدستورية العليا نموذجا، دار القضاء العالى ومكتب النائب العام، حصار مدينة الإنتاج الإعلامى.

يعرف العلماء مصطلح الذكاء ومقابله الغباء، التعريفات والتقديرات هنا نسبية، لكن الشارع والثقافة المصرية لا يتوقفان عند هذه المسميات ويفضلان مصطلح «الغباوة»، وهى مزيج من الغباء الإنسانى وغباء العقل، والحق أن هذه الجماعة نموذج تاريخى يستحق الدراسة والتأمل فى «الغباوة».

لا التهديد ولا التلويح ولا لعبة عبده مشتاق نجحت مع المؤسسات، وفى كل حدث يكفى التحام المؤسسات مع الشارع، وهذا ما كان.

نقلا عن المصري اليوم