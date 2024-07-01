السياسة قبل الاقتصاد

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عبر العقود الماضية، استحالت إدارة الاقتصاد عِلمًا يقوم عليه المتخصصون ممن يفقهون السياسات المالية والنقدية بالأساس. توارى، فى الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، مفهوم «الاقتصاد السياسى» باعتباره ينتمى إلى حقب سابقة ساد فيها النزاع بين النماذج الاقتصادية المختلفة، ولاسيما الرأسمالية والاشتراكية. لم تعد كُليات الاقتصاد عبر العالم، ومنذ عقود، تُدرس مادة «الاقتصاد السياسى» باعتبار أن الاقتصاد علمٌ له أصول، وأن إدارته مسألة فنية رهن بإتقان مفاهيمه الأساسية، وبخاصة الجوانب المالية والنقدية منها، أى ما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة والتضخم والصرف والمالية العامة، إلى غير ذلك من الأدوات المالية والنقدية المعروفة.

تعززت هذه النظرة إلى الاقتصاد وإدارته، على صعيد عالمى، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ومعه التجربة الاشتراكية فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى. ساد الاقتناع وقتها أن الطريق إلى النمو والازدهار يمر عبر تبنى الرأسمالية واقتصاد السوق، بعد أن تبين تهافت النظم الاقتصادية الأخرى وفشلها فى تحقيق الرفاهة للمواطنين أو الازدهار للدولة. وصاحب هذا السقوط المدوى للتجارب الاشتراكية نجاحٌ حاسم للتجارب الرأسمالية، سواء فى معاقلها على ضفتى الأطلنطى- أى أوروبا والولايات المتحدة- أو فى الدول الآسيوية الناهضة التى سُميت النمور، والتى تبنت جميعًا طبعاتٍ مختلفة من اقتصاد السوق، بل إن تجارب دولة الرفاهة فى أوروبا، والتى اعتمدت فى إدارتها للاقتصاد على مزيج من الرأسمالية ونُظم واسعة من الحماية الاجتماعية والإنفاق العام الضخم وتقديم الدولة للخدمات المختلفة، قد واجهت هى الأخرى صعوبات واضحة وتعثرًا فى تحقيق النمو المطلوب.

وترافق ذلك كله مع الصعود الكاسح للنماذج النيوليبرالية، فى طبعتها التاتشرية، (نسبة لـ«مارجريت تاتشر»، رئيس الحكومة البريطانية العتيدة منذ أواخر السبعينيات)، والريجانية (نسبة لـ«دونالد ريجان»، الرئيس الأمريكى فى الثمانينيات).

.. وهى نماذج كان لها أساس اقتصادى فكرى واضح انطلاقًا من فلسفة الاقتصادى النمساوى الأشهر «فريدريك هايك»، والاقتصادى الأمريكى «ميلتون فريدمان». وجوهر هذه النماذج أنه لا توجد سوى طريقة واحدة لإدارة اقتصاد ناجح ومثمر، يحقق الثراء للدولة والشعب، هى ترك السوق تعمل بحرية كاملة مع أقل قدر من تدخل الدولة. وعليه، فإن إدارة الاقتصاد لها روشتة معروفة ومفهومة للمتخصصين، وما على الدول سوى تطبيقها.

ولا جدال فى أن هذه الفلسفة الاقتصادية قادت بالفعل إلى تحقيق الازدهار والنمو بشكل غير مسبوق على صعيد عالمى. ولم تكن العولمة، كما عرفناها فى العقود الثلاثة الماضية، لتُحقق هذا التقدم الكاسح الذى غيّر شكل الحياة فى جيل واحد من دون تبنى اقتصاد السوق. هذا النموذج الاقتصادى هو الذى أفرز ثورة الإنترنت، والاقتصاد الرقمى، وصولًا إلى ما يُسمى «الثورة الصناعية الرابعة» والذكاء الاصطناعى. وليس صحيحًا أن ثمار هذا النمو الهائل تركزت فى يد القلة وحدها. لقد استفادت القِلة، عبر العالم، وبالذات فى الدول المتقدمة (التى أطلقت هذه الثورات الاقتصادية)، على نحو يفوق- وبما لا يُقارن- الكثرة الغالبة من البشر. على أن ثمار هذه الثورة تدحرجت أيضًا على طبقاتٍ واسعة، فشهدنا خروج مئات الملايين من ربقة الفقر والفقر المدقع، بخاصة فى آسيا. وظهرت طبقة وسطى هائلة الحجم على صعيد عالمى. وبشكل عام، عاش الجيل الحالى فى رفاهة تفوق بكثير الأجيال السابقة وفق أى معيار ممكن من معايير التنمية الإنسانية.

غير أن هذه القصة ليست مشرقة فى كل جوانبها، أو قُل إنها مبتورة ومنقوصة إن هى رُويت على هذا النحو. إن «الوصفة السحرية» لاقتصاد السوق لم تُفْضِ إلى الخير العميم فى كل الأحوال. تأمل مثلًا تطبيق هذه الوصفة فى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عبر ما سُمى وقتها «العلاج بالصدمة».. أى التحول السريع الحاسم إلى آليات السوق. لقد قاد تطبيق هذه السياسة إلى عشر سنين عِجاف من الفوضى الكاملة والنهب المتواصل وبزوغ الأوليجاركية والجريمة، وتراجع كافة مؤشرات التنمية الإنسانية فى روسيا، بما فى ذلك معدلات العُمر، التى صارت الأدنى فى أى مجتمع صناعى متقدم. وما ينطبق على روسيا، ينطبق كذلك على دولٍ طبقت «الروشتة الاقتصادية» النيوليبرالية، ولم تصل إلى النتائج المأمولة من الرفاهة الشاملة والازدهار العميم. أين الخطأ؟.

البعض يذهب إلى الروشتة ذاتها، مُبينًا أوجه الخلل والعوار فى اقتصادات السوق من حيث فلسفتها وطريقة عملها، وما تفرزه من تحولات اجتماعية تضع العبء على طبقات واسعة من السكان. ليس كاتب هذه السطور من بين هؤلاء البعض. لقد أثبتت التجارب المختلفة صعوبة، بل استحالة، تحقيق نمو مُستدام من دون تبنى صورة أو أخرى من صور اقتصاد السوق. الدولة ليست مديرًا جيدًا للمشروعات الاقتصادية، والسوق تكون فى أفضل حالاتها عندما تسودها الحرية والمنافسة التى تنظمها الضوابط وحكم القانون.

المشكلة، والحال هذه، فى مكان آخر. ليست فى فلسفة اقتصاد السوق ذاتها، التى أثبتت نجاعتها مرة بعد مرة. المعضلة الرئيسية أن هذه الفلسفة ليست مجرد «روشتة اقتصادية»، أو طريقة فنية لإدارة الاقتصاد المالى والنقدى. هذا جانب منها بكل تأكيد. على أن الجانب الأهم لا يراه الكثيرون لأنه غاطس وليس ظاهرًا. إنه يتعلق بالسياسة لا بالاقتصاد.

القرارات الاقتصادية هى فى جوهرها خيارات سياسية لأنها تُعيد توزيع القيم فى المجتمع، وتُقسم الأعباء على الطبقات، وتختار بين بدائل مختلفة. البلدان التى طبقت الروشتة النيوليبرالية هى فى الأساس بلدان لديها نظمٌ سياسية راسخة وعتيدة فى ممارسة الديمقراطية، مثل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها. تمتلك هذه الدول هياكل سياسية وتنظيمات وقنوات تُمكن الناس من التفاعل مع القرارات الاقتصادية، رفضًا وقبولًا. هذه الهياكل السياسية تضع قيودًا معينة على صانعى ومتخذى القرارات، وتجعل آذانهم ملتصقة بنبض المجتمع وتوزيع الأعباء بين طبقاته. هى أيضًا تسمح للمجتمع نفسه بالتعبير عن مصالحه عبر الأحزاب والانتخابات. فى التحليل الأخير، إذا لم تنجح الحكومة فى تسويق سياستها الاقتصادية وإقناع أغلبية السكان بأنها تحقق مصالحهم، أو بعضها، فإنها سترحل فى الانتخابات القادمة. وأخيرًا، توفر هذه الهياكل السياسية ضمانة مهمة لاقتصاد السوق، هى «حكم القانون». من دون السياسة والنظام السياسى يتحول تطبيق اقتصاد السوق إلى فوضى على غرار ما جرى فى روسيا فى عشريتها السوداء. ولا يهم فى هذه الحالة مدى «نجاعة» الروشتة الاقتصادية أو براعة القائمين عليها ومهارتهم الفنية فى إدارة جوانب الاقتصاد. إنها السياسة وليست الاقتصاد!.

هل معنى ذلك أن اقتصاد السوق لا يصلح سوى فى الدول الديمقراطية؟. هذا أيضًا غير صحيح، بدليل أن دولًا أخرى طبقت نموذج السوق بنجاح لافت على طريقتها. الصين هى المثال الأبرز فى هذا الباب. الصين ليست دولة ديمقراطية بأى حال. على أن ما لا يتنبه له الكثيرون فى التجربة الصينية، فى غمرة نجاحها الاقتصادى غير المسبوق فى التاريخ تقريبًا، هو الجانب السياسى. الصين لديها هيكل سياسى هائل الحجم، معقد التنظيم، يقوم على أمر شؤون المجتمع فى كافة جوانبه تقريبًا.. هو «الحزب الشيوعى». تجربة اقتصاد السوق جرت فى الصين بإشراف هذا الهيكل السياسى وتنفيذه وتحت هيمنته الكاملة، وبالوتيرة التى حددها تحت شعار «اقتصاد السوق على الطريقة الصينية». البشر الذين يقودون «المعجزة الاقتصادية»- التى تمثل مصدر إلهام اليوم للكثير من الدول النامية، ومنها بلدنا مصر- هم كوادر تم اختيارهم وفرزهم واختبارهم وتصعيدهم بناء على الجدارة (بمعايير هذا النظام) وفق منظومة سياسية معقدة. قد تتفق أو تختلف مع منطلقات الحزب الشيوعى الصينى أو طُرق إدارته وعمله، ولكن لا خِلاف فى أنه يُمثل منظومة سياسية مستقرة تُدير السياسة والمجتمع.

صفوة القول أن إدارة الاقتصاد، خاصة فى الأوقات الاستثنائية من التحول، ليست عملية فنية بأى حال. هى فى الأساس عملية سياسية تقتضى بالضرورة وجود تنظيمات وهياكل سياسية تقوم عليها وتباشرها. هى بالضرورة عملية ديناميكية تستلزم إشراكًا للمجتمع أو على الأقل قنواتٍ مفتوحة تُتيح لمتخذ القرار قياس التأثيرات المختلفة للقرارات وتعديل المسار إن لزم الأمر. قد يكون هذا التنظيم ديمقراطيًّا كما الحال فى البلدان الغربية، وقد يكون التنظيم السياسى شموليًّا، كما الحال فى الحزب الشيوعى الصينى. غير أن غياب التنظيم السياسى، وغياب السياسة ذاتها بالكلية، يجعل تطبيق أى «روشتة اقتصادية»، وبغض النظر عن براعتها، عُرضة للأخطاء التى تزيد فداحتها مع الوقت.

نقلاً عن المصري اليوم