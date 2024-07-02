الجلوس فوق البالوعة!

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في كل مجتمع إنساني دون استثناء هناك الصالحون الخيِّرون ممن إذا حُمِّلوا المسؤوليات عمرت البلدان وصلح الناس، وهناك بالمقابل الأشرار الذين إن سُلِّموا مقاليد الأمور تدمرت البلدان وتدهورت الأحوال، ولا شك أن شخصيات كحال صدام والقذافي هما خير مثال على ما يحدث للأمم عندما تُسلَّم الأمور لغير أهلها، وهناك كتلة رمادية بالوسط إن سادت مفاهيم الخير أصبحوا خيِّرين، وإن سادت قيم الشر تحولوا أشراراً، وهذه كذلك من طبائع بعض البشر...

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زادت قوة المعارضة في البرلمان العراقي إبان العهد الملكي لما يقارب النصف مما مجموعه حوالي المئة نائب والتقوا ذات مرة حكيم العراق نوري السعيد فاتهموه بتزوير الانتخابات، فأجابهم: لو صح ذلك الاتهام فهو سبب نجاحكم، ولولا ما تسمونه بالتزوير لما حصدتم حتى 10 % مما حصدتموه الآن من كراسي، فأنا أحرص لأجل العراق أن يصل للبرلمان أمثالكم من متعلمين ومثقفين رغم معرفتي بتوجهاتكم اليسارية (ماركسية وقومية) رغم اختلافي معها فإنني اعتقد بإمكانية التفاهم معكم لمصلحة العراق (كم كان مخطئاً) وأفضلكم على أن يمتلئ البرلمان بالجهلة والمتعصبين وأخبركم أنني أجلس على بالوعة إن تركت فأنتم أول من سيدفع الثمن....

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آخر محطة:

(1) اغتيل السعيد مع انقلاب يوليو 1958، وبدأ على الفور القتل والسحل بالشوارع، وفي مارس 1959 أسال الشيوعيون دماء القوميين أنهاراً في الموصل، وفي فبراير 1963 أسال القوميون دماء الشيوعيين أنهاراً في بغداد، ولم تتوقف شلالات الدم في العراق منذ رحيل نوري باشا السعيد.

(2) كان المرحوم محمد رضا الشبيبي المولود في النجف شخصية عراقية فاضلة متميزة، حيث كان وزيراً ورئيساً لمجلس النواب وللمجمع العلمي العراقي إبان العهد الملكي، وكان على خلاف مع نوري السعيد وحضر وسمع تحذيره مما قد يحدث بعد إزاحته، حدث انقلاب يوليو 1958، وطرق باب داره في بغداد شباب شيوعيون أرادوا اصطحاب ابنته للتحقيق معها،

وهو يعلم ما سيحدث لها فاتصل بالزعيم عبدالكريم قاسم، وذكر له تحذير نوري السعيد فأرسل له شرطة أبعدت الشباب المنحرفين ممن نشهد أمثالهم هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يسمون بـ الذباب الإلكتروني ممن لو اتيحت لهم الفرصة وخرجوا للسطح لما أبقوا شيئاً جميلاً في أي بلد ولانتشر العنف والظلم والدمار في كل مكان، لذا الحذر الحذر من تكرار إبعاد الخيرين الصالحين عبر الغفلة وقصر النظر والانتقاد والتحريض اليومي ضد كل ما يعمل...

*نقلاً عن "النهار"