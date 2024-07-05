قراءة في تعهدات الوزراء الجدد

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ما إن أدى الوزراء الجدد مراسم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا وأخرج كل منهم بيانًا يحمل فيه تعهداته نحو المرحلة القادمة في برنامج عمله بوزارته، وجهوده الرامية للدفع بها قدمًا لتحقيق ما يصبو إليه المواطن المصرى من آمال وتطلعات تصب في مصلحة ارتفاع وانتعاش مستوى معيشته من ناحية، وما يعانيه الآن من ارتفاع للأسعار وتضخم نقدي، وغيرها من المعضلات التي تواجهه، ويأمل أن يجد لها حلولا جذرية، لا مسكنات ومهدئات، على حين أن الحمم تغلي تحت البركان سادرة، ومن ناحية أخرى تدفع ببلادنا الحبيبة دفعا نحو التقدم وتبوأ المكانة المثلى بقيمتها وقامتها ومواردها البشرية والمادية بين الدول.



كنت قد ذكرت فى مقالى السابق "الحكومة الجديدة.. وآمال المواطن المصري" أنني أنظر بعين البِشرِ إلى حكومتنا الجديدة، وما تضمه من كوادر علمية مؤهلة تأهيلا كبيرا لتحقيق أحلامنا كمصريين، كلٌ فى مجال تخصصه ووزارته، وأعلم يقينا أن ثمة بعض المتشائمين والمخذلين المثبطين سيقول: "كله كلام في كلام، وفض مجالس، وكلام ابن عم حديت"، وها أنا ذا أؤكد لك –قارئي الكريم- بعد قراءتي المتأنية لتعهدات كل وزير منهم فيما سيفعله نحو الوطن والمواطن، أنهم يمثلون نعم الاختيار من قيادتنا السياسية الرشيدة، وأن توجيهات الرئيس السيسي لهم بتذليل أي عقبات تواجه المواطن البسيط، وضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، وتقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والعمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلا من إدارة المشكلات، والتصدى للعقبات والمشكلات، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، بمنزلة الدستور والأمر النافذ، الذي لا خيار بعده، ولا ملجأ منه إلا إليه.

وباستعراض موجز لبعض تعهدات الوزراء لصيقي الصلة بهموم المواطن المصري –وكلهم كذلك ولا يسمح المقام بذكرهم جميعا- يتأكد لنا حقيقة ما ذكرته سلفا، فها هو الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يتعهد بأن الوزارة ستقوم بتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم، والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع، وتكوين مخزون إستراتيجي كبير منها، والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية، يوازيه تعهد وزير الزراعة الجديد علاء فاروق، بزيادة التصدير والرقعة الزراعية، وتنمية الثروة السمكية والداجنة، واستهداف الاكتفاء الذاتى في جميع المحاصيل الزراعية.

وزير الإسكان شريف الشربيني، هو الآخر تعهد بمجموعة من القضايا ذات الأولوية سيتم دفع معدلات العمل بها، فى مقدمتها المبادرتان الرئاسيتان "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و"سكن لكل المصريين"، ومشروعات المياه والصرف، وتطوير العشوائيات، فيما تعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي هي الأخرى بأن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل وزارتها خلال الفترة المقبلة، بتطوير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة الهادفة لتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، إضافة لتقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.

أما فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، والتصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة، والاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات، بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم، فقد تعهدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بذلك كله.

وفي مجال الاستثمار، وما يمثله من أركان ومفاصل دولتنا القوية، تعهد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيادة وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة، والتركيز على تحسين بيئة الاستثمار، وجعلها منافسة، ومضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدتهم وفتح أسواق جديدة، مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر.

أما الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، فكشف فى تعهده عن القضاء على البطالة بإنشاء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع المعطلة، وحل كافة المشكلات في هذا المجال.

ونأتي للقضية الأهم، وهي ملء وعي المصريين جميعًا بالعلم، والأمل، والعمل، والنجاح، فقد تعهد وزير الأوقاف العالم الشاب النابه الدكتور أسامة الأزهري ببذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي، وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب، تراعي احتياجاتهم، واهتماماتهم، وتستجيب لتساؤلاتهم، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، ونشر القيم الدينية الصحيحة، والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف.

ختام قولي: رسالتي للوزراء الجدد، بالتعاون فيما بينهم، والعمل الجماعي بروح الفريق، لكونه السبيل الوحيد للنجاح، ولا بديل لدينا عن النجاح، ومواصلة مسيرة التنمية، ولن يتم السماح من قيادتنا السياسية لكم بالتهاون أو التقصير لأي سبب.

ورسالتي للموطنين بتدعيم ومساندة حكومتنا الجديدة لتحقيق أهدافها الوطنية، بناءً لمجتمع متقدم متطور، ومستقبل أفضل للبلاد، قادرا على المنافسة العالمية، معززا للشراكات الدولية والتعاون الإقليمي، متيقنين أن ما حملته تعهدات وزرائنا الجدد يجعلنا ننظر لها نظرة تفاؤل، لا نظرة قنوط وتشاؤم.

ثم ابتهالى وتضرعى للمولى الكريم سبحانه، أن يحفظ بلادنا، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا الطيب، من كل شر ومكروه وسوء، وأن ييسر لحكومتنا الجديدة تنفيذ برامجها التنموية الشاملة، تحسينا لمستوى معيشة جميع المواطنين، والله قادر وغالب.

نقلا عن الأهرام