الأزمة الأمريكية؟!

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لم أتعود التعليق على الأحداث عندما تحدث؛ هناك دائما فجوة زمنية ضرورية للتفكير إذا ما كان عرضا أم ظاهرة، أو أنها قضية سوف تظل زمنا. «المناظرة» الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب كانت من هذا النوع، فهى لم تكن مثل أولى المناظرات المذاعة تليفزيونيا التى جرت بين ريتشارد نيكسون وجون كيندي، حيث كان اختبار التليفزيون فى حسم الفائز. لم يمنع ذلك نيكسون من العودة؛ ولكن هذه المرة كان الخطاب باديا من أوله عندما دخل المرشحان إلى مسرح غير مصرح فيه بالمصافحة، وخال من الجمهور، ومذيعو اللقاء لهم قواعد صارمة فى الوقت وإلقاء الصمت على ميكروفون غير المتحدث. كل القشدة فى لبن المناظرة ضاعت، فكل ما له بالفكرة الديمقراطية ذهب: فالمصافحة تجرى فى مباريات الملاكمة والمصارعة دلالة على الروح الرياضية، والحضور ضرورى لأن المسرح ليس مسرحا فى غياب النظارة، والقيود الكثيرة هى خصم التلقائية. جرى ذلك لأن علاقة «المناظرة» بالفكرة الديمقراطية اختفت ودخلت إلى الساحة اتهامات قضائية، وأحكام محاكم الجنح. الانقسام الفكرى كان معروفا وشائعا فيما يتعلق بكل القضايا من الإجهاض إلى الهجرة إلى ديون الطلبة، ومن حرب أوكرانيا إلى حرب فلسطين.

ولكن الجديد فيها منذ ثمانى سنوات أن دونالد ترامب يمثل فارقا كبيرا بين الجد والعبث، فالرجل لا يبدى رأيا فى القضايا لأنه لو كان موجودا لما حدثت حروب ؛ وإذا ما ذكر الوباء صمم على أنه أتى باللقاح. الديمقراطية الأمريكية مغرمة بالمصداقية للانتخابات، والتأكد من صحة المعلومات، ومع المرشح الذى شكك من قبل فى السلطة القضائية والانتخابية، ويعلن الآن أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات إذا خسرها، فإن الديمقراطية تصاب فى مقتلها. المدهش فى القضية أن الجمهور الأمريكى الذى هو الأساس فى أن الديمقراطية حكم الشعب للشعب من خلال ممثلين منتخبين كان يشاهد «المناظرة» بين بايدن العاجز وترامب المنفلت هو الذى زاد من تأييد الأخير، وفوقها ملايين الدولارات!

نقلاً عن "الأهرام"