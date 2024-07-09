حواس الصديد وتاريخ جديد!

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في ما يقارب 500 صفحة تأتي مذكرات أحد شيوخ قبيلة شمر الكريمة المرحوم حواس الصديد الذي أمد الله في عمره فكان شاهد عصر فاعلاً على عدة عهود وأنظمة مرت على العراق، كان دوره فيها رجلاً حكيماً وفارساً شجاعاً في مواقفه، ولصعوبة أن تختزل سيرته العطرة الطويلة في مقال لذا سنكتفي بتسليط الضوء على بعض ما جاء في المذكرات الصادرة من هيئة أبوظبي للتراث 2024.

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في مقابل ثناء الشيخ حواس الشديد على مواقف وحكمة من التقاهم من حكام الخليج أمثال المغفور لهم الملك عبدالعزيز آل سعود والشيوخ جابر الأحمد وزايد آل نهيان، يرى العكس من ذلك ضمن تجربته الشخصية مع عبدالكريم قاسم الذي بدأ في عهده العنف والقتل والسحل والسجن دون محاكمات،

وكان له لقاء عاصف مع قاسم بعد أن زجه بالسجن وقد رضي الزعيم إطلاق سراحه بكفالة مالية فرفض الشيخ فأطلق سراحة بكفالة شخصية من قاسم ورفض الشيخ حواس طلب وزير الداخلية عبدالناصر إبان الوحدة مع سورية بأن يدعم انقلاباً عسكرياً على النظام الأردني،

كما حصل الشيخ والمقاتلون من أبناء قبيلته إبان دعمهم للجيش العراقي في حربه ضد الانفصاليين الأكراد على وثائق وأسلحة تظهر أن الداعي علناً لوحدة العرب الرئيس عبدالناصر كان هو من يدعم بالسر الحركات الانفصالية بالعراق.

اقتدى القذافي وصدام بعبدالناصر وكانوا يدعون للوحدة العربية علناً ويعملون سراً على تفتيت الأوطان العربية ودمار العرب

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آخر محطة:

1- رغم أن الشيخ حواس الصديد كان من أعدَّ في بيته بالأعظمية الانقلاب على الرئيس عبدالرحمن عارف لضعفه وكثرة المتآمرين عليه عبر جمعه لصدام وقيادات البعث مع القيادات العليا المحيطة بالرئيس عارف إلا أن صدام وكعادته بالغدر مع من له أفضال عليه، انقلب على الشيخ حواس فهرب للكويت ولاحقاً للسعودية والإمارات...

2- في أول اجتماع لصدام مع القيادات العسكرية بعد تحرير الكويت تصدى أبناء وأخوة الشيخ حواس لصدام وأظهروا خطأ غزوه وغدره بالكويت ولما ذكرهم بأن ضباطاً من قبيلتهم تركوا الجيش وفروا لسورية والسعودية أقروا له بذلك وذكروه بأن الكويت ودول الخليج لهم أفضال عليه وعليهم وأن فيهم الأخوال والأعمام ولم يكونوا يستاهلون الغدر والغزو وهذا سبب تركهم للجيش!

نقلاً عن "النهار" الكويتية