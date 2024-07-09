حول ضرورة توثيق شامل لجرائم الاحتلال والعدوان الإسرائيلى

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تتواصل جرائم العدوان الإسرائيلى، وتتسرب الصور والمعلومات رغم التواطؤ الإعلامى الغربى، وتتواصل التقارير التى لم تعد هذه المصادر الغربية قادرة على تجاهلها بشكل كامل، ومؤخرا نشرت الـ بى بى سى تقريرًا حول شهادة شابين فلسطينيين من الضفة الغربية ربطهما جنود الاحتلال على مقدمة سيارتهم العسكرية وطافت بهما وهما جريحان وعاريان قبل أن يتم نقلهما للعلاج.

وأضاف التقرير السابق أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية المسماة بيتسليم ذكرت أن العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية قد سجل مستويات قياسية على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين منذ ٧ أكتوبر وأن هذا العنف بحسب المصدر الإسرائيلى ذاته قد صار أكثر تطرفًا ووحشية وقسوة من ذى قبل، وتم قتل أكثر من ٥٠٠ فلسطينى منهم أكثر من مائة قاصر، والأرجح أن الأرقام الفعلية أكثر من هذا، أما جرائم غزة فلا أحد ينسى أنها تجاوزت كل الحدود.

وبحسب نفس المصدر الإعلامى فإن الجيش الإسرائيلى ادعى أنه يحقق فى الأمر، وأن هذه ليست قيمه الأخلاقية، والحقيقة أن كل ما يحدث يتسق بدرجة كبيرة مع سجل إسرائيل اللاأخلاقى منذ جرائم العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى منذ ما قبل إنشاء هذه الدولة العدوانية، والمشكلة أن أجيالًا عربية لم تقرأ تفاصيل هذه الجرائم المروعة التى سببت نزوح واقتلاع أعداد من الشعب الفلسطينى من أراضيهم، ومع ذلك ثابت أيضًا أن هذا النزوح الطوعى كان محدودًا ولا يقارن بالاقتلاع العنيف الذى مارسته إسرائيل طوال تاريخها والذى نراه أمامنا اليوم واضحًا فى الضفة الغربية، الهدف الأول لإسرائيل منذ انسحابها من غزة فى عهد شارون.

ومنذ أسابيع وجيزة تسربت الصورة البشعة حول إطلاق الكلاب الشرسة ضد مسنة إسرائيلية، وفى البداية حاول البعض ادعاء أن هذه صورة مركبة، ولكن مرة أخرى تبين أن هذه ممارسات إسرائيلية معتادة وليست المرة الأولى.

وتبذل صحف ووسائل إعلام مصرية ومنها «المصرى اليوم» جهودًا متواصلة لتسجيل الجرائم الإسرائيلية منذ بدء هذه الحرب الإجرامية، كما تسجلها مؤسسات إعلامية وحكومية فلسطينية أخرى ودولية كالمرصد المتوسطى لحقوق الإنسان، والذى تحرص «المصرى اليوم» على نشر تقاريره وإفاداته، ويتابع كثير من الباحثين العرب وأنا منهم نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية اليومية والتى تعرض للصحافة الإسرائيلية وكذا رصد لإحداث الحرب، وكل هذا أمر طيب، ولكنه لا يكفى الآن.

وهناك مصدر آخر للتسجيل وهو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وعلى رأسها الأونروا وهى منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والفاو، ومن الواضح أن الكيل قد فاض بهذه المؤسسات، وخاصة الأونروا رغم أن المعتاد عنها أنها تتعامل تحت ضغط إسرائيلى وغربى، ولكنها مع وطأة الجرائم الإسرائيلية لم يعد يمكنها هذا، ونظرة على تصريحات لازارينى، المفوض العام لوكالة الأونروا، الذى لا يكف عن الصراخ من هول ما يحدث، ومؤخرًا صرح بأن الحرب قد تجاهلت بشكل صارخ مهام الأمم المتحدة وتم قتل أكثر من ١٩٣ من موظفى الوكالة وإلحاق الضرر بأكثر من ١٩٠ من مبانى الوكالة فى غزة واستشهاد أكثر من ٥٠٠ نازح أثناء إيوائهم فى مدارس الوكالة.

كما يتكشف أن إسرائيل تستهدف كل عمليات الإغاثة التى تقوم بها الأمم المتحدة، ومن ذلك برنامج الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمى. ولا ننسى الضجة الوهمية التى كتبنا عنها كثيرًا عندما اتهمت إسرائيل الأونروا كذبًا فى بداية الحرب بتورط موظفين لها فى عمليات حماس، وهو ما بينت التحقيقات كذبه.

وما يجب تذكره أيضًا هو ضرورة التحسب للحملة الإسرائيلية الدعائية المضادة التى تجرى حاليًّا لتشويه صورة الشعب الفلسطينى وقلب الحقائق وتحسين الصورة السلبية الإسرائيلية، ومؤخرًا دعيت لحوار فى قناة عربية حول ما نشرته الجارديان البريطانية حول مؤسسة إسرائيلية للدعاية المضادة ومواجهة تكشف العدوانية الإسرائيلية، وقد حرصت فى هذا الصدد على توضيح أن هناك تقاليد إسرائيلية منذ نشأتها فى هذا الأمر، وتمارسها من خلال سيطرتها المالية والإعلامية وامتلاكها السيطرة على كثير من منابر الإعلام الغربى والمال السياسى كذلك، وهناك تجارب عرفناها فى كل الحروب وأزمات المنطقة السابقة، ولكن هذه الترتيبات الإسرائيلية الجديدة تأتى فى ظل إدراكها لحرب مواقع التواصل الاجتماعى، وأنها وجدت أنه لا يكفى سيطرتها التقليدية فى كثير من المحافل السياسية والإعلامية والفكرية، وأن تحكمها الذى سبق فى المنابر الأمريكية كجوجل وفيسبوك وتويتر- والذى سبق أن نبهنا إليه- ليس كافيًا مع وجود منابر منافسة ومع تسرب الصورة ووجود حالة عالمية خاصة لدى الشباب المتعلم فى الولايات المتحدة رافض لهذه القسوة الإسرائيلية.

وفى الواقع إن نهج الدعاية الإسرائيلية لم يتوقف أبدًا عن تشويه الشعب الفلسطينى وكل من يجرؤ على كشف الأكاذيب الإسرائيلية، وإن هذه الأنشطة تتم دومًا بشكل ممنهج وخاصة فى الولايات المتحدة وأقل قليلًا فى باقى الدول الغربية، وتقوم على اصطناع الأكاذيب والترويج لها بحيث تصبح وكأنها الحقيقة، ومن يعرف الرواية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر- وكيف أصبحت الأعلى صوتًا، وكيف قامت بمطاردة كل من يخالفها- يدرك أن معركة الصورة والرواية الراهنة معركة مفصلية وسيكون لها تأثير مهم فى المرحلة المقبلة.

نقلاً عن "المصري اليوم"