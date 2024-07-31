دروس أغسطس

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تاريخ البلدان يتضمن جزءاً من الماضي الثقافي، وما تعرّضت له البلدان من أحداث تاريخية شهدت مواقف بطولية عريقة، حيث إن للحروب والمعارك تأثيراً على عالمنا، فقد ساهمت الصراعات في تشكيل خريطة العالم وتغييرها، وهناك العديد من الدول تخسر اقتصادياً، وبعضها الآخر ينتفع اقتصادياً، والخسائر ليست فقط بالثروات المادية والموارد، بل تصل الى الأرواح والأفراد، وما ينتج عنها من إعاقات جراء إصابات الحروب، وممكن إيضاً أن تشل حركتها.

مرّت الكويت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠ بهجمة شرسة، أدت الى خسائر باهضة، وذلك نتيجة ادعاء سيّئ وزائف بانتماء دولة الكويت إلى العراق، والذي يتعارض مع الحقائق التاريخية المشهودة، التي تؤكد أن دولة الكويت كانت تحت حكم أسرة آل الصباح الكرام خلال القرن السابع عشر، إلى أن نالت الاستقلال الكامل كدولة حكمها وراثي، وكان أول ترسيم للحدود بين دولة الكويت والدولة العثمانية عام ١٩١٣، بموجب المعاهدة الانجلوعثمانية، واكتمل ذلك بالاعتراف الدولي، واعتراف دولة الكويت بكيانها المستقل في الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في العالم، وبالرغم من صغر حجم مساحة دولة الكويت، فإن مواقفها الدولية كبيرة وقوية ومدعومة بالحقائق والتاريخ.

وإن ذكرى الغزو لم تعد فقط ذكرى عابرة تمر علينا كشعب، خصوصاً بعد أن أخذت العلاقات الدبلوماسية منحنى أخوياً آخر، وتغيّر نظام الحكم وأيضاً الإستراتيجيات السياسية، إنما أصبحت تعد دروساً وطنية وأخلاقية، ممكن أن تستفيد منها الدول الأخرى في العالم، ولم تقتصر على أحداث عادية تُسرد سرداً تاريخياً، إنما كانت دروساً في التلاحم والتعايش واللحمة الوطنية الحقيقية، حيث شهدت الكويت مواقف مقاومة من النساء الكويتيات كشريكات في حب الوطن مع الرجال الكويتيين، وذلك أكبر مثال على نبذ كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل في حالة الحرب، التي كانت تتعرض لها الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠، وبعد ٣٤ عاماً لا نزال نورث بعض الدروس لأبنائنا من الجيل القادم، فالبطولات كانت شعبية ناتجة عن المواطنين بكل إخلاص ووطنية، وبعيدة عن كل أشكال التمييز، وحب الكويت حالة تلزم علينا التطور والسعي إلى التنمية، والتكاتف للارتقاء بالهوية الوطنية والاخلاقيات العالية المأخوذة من القيادة العليا في البلد، فالقيادة تتعامل مع الشعب كالأسرة الواحدة، لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز الطبقي، والشعب الكويتي يتميّز بالعلاقات الأسرية الودية مع أبناء الأسرة الحاكمة المتواضعة، التي نجد أفرادها في جميع تجمعاتنا الاجتماعية منذ القدم، وهذا ما يعتبر جزءاً من تراثنا العريق والروح الوطنية المميزة التي تشهدها دولة الكويت، فتلاحم الشعب الكويتي وتعلقهم وتمسكهم بالأسرة من أهم الدروس الوطنية، التي تجعلنا نستذكر عودة القيادة الحكيمة، والسبب الأساسي لعودة شرعيتها وحكومتها إلى شعبها الوفي.

ودمتم سالمين،،،

* نقلا عن "القبس"