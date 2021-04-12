العربية في أفريقيا العربية في أفريقيا | من بيتبريدج إلى جوهانسبرغ مع رفيدة ياسين

العربية توثق أطول طريق برية تربط شمال أفريقيا بجنوبها ، أول فريق إعلامي في العالم العربي يخوض الرحلة من القاهرة إلى كيب تاون برا، حيث قطع فريق العربية آلاف الكيلومترات خلال شهرين تقريبا بالسيارة،لاستكشاف الوجه الآخر للقارة السمراء،وللتعرف على نمط حياة الناس في عدد من دول القارة الإفريقية، وعادات وتقاليد القبائل الإفريقية المختلفة، رحلة مليئة بالمغامرات واجه فيها فريق العربية الكثير من التحديات والصعوبات والمخاطر نتعرف عليها مع #رفيدة_ياسين من خلال سلسلة حلقات يتم بثها بداية من الإثنين 15 مارس ولأسابيع عدة