كيف تغيرت استراتيجيات روسيا وأوكرانيا في الهجوم والدفاع؟

تتناول الحلقة السابعة من برنامج عسكريتاريا عرضا للآثار الاستراتيجية للحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على سباق التسلح النووي. فيعرض البرنامج في فقرة الأخبار لاستراتيجيات الدفاع الأوكرانية وخطط الهجوم الروسية ويتابع أخبار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. ثم ينتقل للحديث مع الفريق جوزيف فوتل القائد السابق للقيادة المركزية الامريكية عن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والناتو، والدروس المستقاة من استراتيجية الدفاع الروسية في أوكرانيا والتبعات الناجمة عن جلب مقاتلين أجانب للقتال إلى أوكرانيا، من كلا الجانبين المتحاربين. بعدها يقدم البرنامج عرضا للصواريخ الفرط صوتية، بعد ظهورها على ساحة الحرب في أوكرانيا. كما يناقش البرنامج مع تاريا كرونبرغ المدير التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ملامح السباق النووي بعد التهديدات الروسية، وحاجة أوروبا لقوى عسكرية جديدة تحميها بمعزل عن تأثير القرار الأمريكي على تحركات الناتو، ويقدم نبذة تاريخية عن الصواريخ المضادة للدبابات بعدما أحدثت فارقا في كييف. وفي الفقرة الأخيرة يقدم البرنامج شرحا لمصطلح الحرب الكيماوية.