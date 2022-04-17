عسكريتاريا | كيف تؤثر الحرب الأوكرانية على سباق التسلح العالمي؟

تقدم الحلقة التاسعة من برنامج عسكريتاريا عرضا للشراكة الاستراتيجية بين بوينغ وشركة سامي السعودية، كما تستضيف الحلقة الكولونيل ديفيد دي روش العقيد بالجيشِ الأميركيِّ وأستاذُ الدراساتِ الاستراتيجيةِ في كليةِ الدفاعِ الوطنيّ لمناقشة انتعاش سوق السلاح العالمي بعد اندلاع الحرب الأوكرانية . بعدها يعرض البرنامج لنظام IBCS الذي ينتظر الجيش الأمريكي الحصول عليه من شركة نورثروب غرومان، ثم ينتقل للحديث مع الضيف اللواء الركن الطيار عبدالله الفودري القائد السابق للقوات القوية الكويتية للكلام عن تحديث بعض الأنظمة في القوات الجوية الكويتية واستلام الكويت للطائرتي تايفون . ويقدم البرنامج نبذة عن دور الدبابات في ميادين القتال، وكيف غيّرت تاريخ الحروب؟ وفي الفقرة الأخيرة يقدم البرنامج شرحا لاتفاقية السماوات المفتوحة.