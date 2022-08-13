عسكريتاريا | ماذا تحمل رياح الصين الشرقية لتايوان؟

تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، نجاح شركة الوكهيد مارتن الأميركية في اختبار نظام اتصال لأحدث منظوماتها الدفاعية، إضافة إلى إنشاء شركة "بايكار" التركية مصنعا لمسيراتها بأوكرانيا، في جديد التسلح، يتوقف البرنامج عند كوريا الجنوبية التي عرضت على مصر الإنتاج المشترك لمقاتلات Golden Eagle. أما فقرة على الأرض فتستضيف دكتور غرهام ويب الباحث بجامعة نانيانغ التكنولوجية للحديث عن السيناريوهات المحتملة للأزمة بين الصين وتايوان وقدرات تايوان العسكرية في مواجهة الصين، أما فقرة أسلحة المستقبل فتستضيف نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيليداين فلير للحديث عن الفارق الذي تحدثه الكاميرات التكتيكية المتطورة في الميدان وكذلك الروبوتات التي تعاقدت عليها الشركة مع الجيش الأميركي. كذلك تستعرض فقرة "سباق التسلح"، قدرات صاروخي DF-15 و DF-16 التي الذان استخدمتهما الصين في تدريبهاتها الأخيرة. وتعرض فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" تاريخ سلاح المظلات والدور الذي يلعبه في الميدان. وفي الختام شرحٌ لمفهوم حروب الصحراء.