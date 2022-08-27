عسكريتاريا | كيف تغير المسيرات والروبوتات في شكل الحروب؟

تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، تعاقد البحرية الأميركية على 9 مسيرات MQ-9 Reaper ، وسععي قبرص لشراء منظومة القبة الحديدية، في جديد التسلح، يتوقف البرنامج عند تعزيز اليابان لقدراتها الصاروخية لمواجهة التهديدات الصينية. أما فقرة على الأرض فتستضيف دكتور غرهام ويب أنطوني كوردسمان الباحث في العلوم العسكرية بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية للحديث عن دور المنظومات المسيرة والآلية في تطور شكل الحروب الحديثة، أما فقرة أسلحة المستقبل فتستضيف رومين داسمالشي مدير التطوير في شركة كامان الأميركية للحديث عن دخول المسيرات في مجال الدعم اللوجيستي واستعراض أحدث عقود الشركة مع بوينغ الأميركية، كذلك تستعرض فقرة "سباق التسلح"، قدرات منظومات القبة الحديدية الإسرائيلية وكذلك تعرض أبرز عيوبها. وتعرض فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" تاريخ سلاح الكوماندوز والدور الذي يلعبه في الميدان. وفي الختام شرحٌ لمفهوم الأسلحة غير القاتلة.