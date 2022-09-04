عسكريتاريا |مستقبل المسيرات وسباق شركات التسليح العالمية في الشرق الأوسط

تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، الصفقة الموقعة بين شركة هاريس والقوات الخاصة الأميركية لتزويد الأخيرة بـ 75 طائرة من طراز سكاي وردان، وعن صفقة مماثلة ستحصل عليها استراليا لتزويدها بمروحيات من طِرازِ UH-60M Black Hawk . ومن ضيوف الحلقة، ديفيد ألكساندر، رئيسُ شَرِكَةِ جنرال أتوميكس المتخصصة في صناعة الطائرات، للحديث عن تَصنيعِ الطّائِراتِ المُسَيَّرَةِ الكبيرةِ والمُصَمَّمةِ للمَهامِّ الاستِراتيجيّةِ والبَعيدةِ المَدَى، أما فاديم تاراسوف رئيسُ مَجلسِ إدارةِ شَرِكَةِ UAVOS التي تَعملُ في مَجالِ تَصميمِ وتَصنيعِ الأنْظِمةِ المُسَيَّرَة يتحدث عن خطط شركته في الشرق الأوسط وأبرز انتاجات شركته. وفي فقرة تاريخ الأسلحة، إضاءة على تاريخ الطوربيدات واستخدامها في القوات البحرية وأهمية هذا السلاح في الحروب.