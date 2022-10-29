عسكريتاريا | كبرى الشركات العالمية تستعرض منظوماتها الدفاعية البحرية بمعرض يورونافال

حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع تقدم تغطية خاصة لمعرض يورونافال 2022 في باريس، وهو من أكبر المعارض المتخصصة بتقديم أحدث المنظومات الدفاعية البحرية في العالم. المعرض يقام في ظل توترات دولية تهدد عددا من المناطق مثل شبه الجزيرة الكورية والحرب الأوكرانية حيث تشكل البحار ميدانا مهما لهذه التهديدات. الحلقة تعرض لأحدث المنظومات البحرية التي كشفت عنها كبرى الشركات خلال المعرض ومنها حاملة الطائرات الجديدة للجيش الكوري الجنوبي والتي تعمل على بنائها شركة هيونداي. وفي الحلقة معلومات عن أحدث المدافع البحرية التي أنتجتها شركتي نكستر وتاليس الفرنسييتين إضافة إلى بالإضافة لمقابلة مع مؤسس شركة CMN لصناعة السفن الحربية اسكندر صفا وستيفان فريمونت مدير قطاع السفن السطحية بشركة نافال غروب.