عسكريتاريا | انعكاسات الحرب الأوكرانية على التكتلات العسكرية في البحرالأسود

حلقة هذا الأسبوع من "عسكريتاريا" تلقي الضوء على اختبارات روسيا لمحركات قاذفتها الاستراتيجية الجديدة وخطط الولايات المتحدة لتحديث أسطول طائراتها في قاعدة كادينا اليابانية وفي فقرة جديد التسليح يتناول سفينة نافال الحربية الجديدة Blue Shark. وفي فقرة "على الأرض" يناقش البرنامج انعكاسات الحرب الأوكرانية على التكتلات العسكرية في البحر الأسود مع د. لوليا جوجا - أستاذ دراسات الأمن الأوروبي بجامعة جورج تاون الأميركية. فقرة "أسلحة المستقبل" تقدم شرحا عن منظومة IRIS – T وهي أحدث منظومات الدفاع الجوي التي تم تسليمها الى أوكرانيا. أما في فقرة سباق التسلح فيعرض البرنامج لتزايد الطلب على سفن الهجوم السريع لمواجهة التهديدات الساحلية مع كريس مانستر- مدير برامج السفن السطحية ودمج الأنظمة والاختبارات في شركة لوكهيد مارتن الأميركية، كما تقدم فقرة "تاريخ الأسلحة" عرضا لمقاتلة Spitfire التي أجبرت الألمان، في الماضي، على إلغاء خططهم لغزو بريطانيا. وأخيرا تقدم فقرة "المصطلحات العسكرية" شرحا للتشكيلات العسكرية في الجيوش.