بعد موجات من القصف الصاروخي.. كيف تسير المعارك البرية في أوكرانيا؟

حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع تعرض لمشروع بريطانيا انتاج طائرات عسكرية تعمل بزيت الطهي المستخدم، وكذلك مقاتلة المستقبل الأوربية Future Combat Air System أكبر مشروع دفاعي في أوروبا ويعرض البرنامج في فقرة "جديد التسلح" للنسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. في فقرة "على الأرض" يتحدث بريان ستيد - أستاذ في كلية القيادة والأركان في الجيش الأميركي، عن سير المعارك البرية بين روسيا وأوكرانيا. أما في فقرة "سباق التسلح" فنشاهد شرحاً لقدرات المدمرة ZUMWALT التي اختبرت البحرية الأميركية تحديثاتها الأخيرة، وتستعد لتزويدها بصواريخ فرط صوتية. في "أسلحة المستقبل" يستضيف البرنامج تشيزاري باتايا الشريك في شركةPWC للاستشارات الدولية للحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في تحوّل الجيوش من المنظومات المسيرة إلى منظومات موجّهة ذاتياً. وفي الختام إضاءة على دبابة T-34 السوفييتية التي وُصفت بأنها الأقوى في الحرب العالمية الثانية.