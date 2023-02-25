حضور كبير للمنظومات المسيرة في معرضي آيدكس ونافدكس 2023

حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع ترصد أبرز المنتجات العسكرية لكبرى شركات الدفاع في العالم، خلال تغطية فعاليات معرض آيدكس ونافدكس، بنسخته الثلاثين من أبو ظبي..فريق عسكريتاريا تابع منتجات شركة إيدج الإماراتية، التي كشفت عن 11 مُسيّرة جديدة في معرض أيدكس 2023، بينما عرضت شركة سرب السعودية لأنظمة الطيران مسيرة أبقيق، التي يتم انتاجها في شكل كامل في السعودية. كذلك يتابع فريق البرنامج منتجات شركات الدفاع الروسية، وهي المشاركة الأولى لروسيا في معرض دولي، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ومُسيّرة Aksungur التي تنتجها شركة صناعات الفضاء التركية.وتستضيف الحلقة يوعاف أيفن – الرئيس التنفيذي لشركة رفائيل الإسرائيلية، للحديث عن أبرز منتجات الشركة وآخر ما توصلت إليه في مجال التسليح، بينما يتحدث ايمانويل لوفاشيه – رئيس شركة آركوس الفرنسية، عن آخر معروضات الشركة من مدرعات عسكرية..