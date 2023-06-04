بولندا تتأهب بعد نشر روسيا صواريخ نووية في بيلاروسيا

تستضيف حلقة "عسكريتاريا" الجنرال أندرزي فالكاوسكي - نائب رئيس الأركان البولندي الأسبق، للحديث عن التوترات التي تشهدها الحدود البولندية بعد نشر روسيا صواريخ نووية في بيلاروسيا، في حين تعرض فقرة "جديد التسلح"، لإطلاق إسرائيل قمرا صناعيا منخفض المدار للتجسس، وسعي البحرية الأميركية إلى تطوير طائرة "يوم القيامة" جديدة، واستكمال روسيا تعزيز دفاعاتها الصاروخية في أواخر 2023. فقرة سباق التسلح تتطرق إلى المقاتلة الروسية "ميغ-31" الأسرع في الحرب الأوكرانية. أما في فقرة "أسلحة المستقبل" فيتحدث توبايس نايغيللي رئيس تحرير مجلة القوات الجوية الأميركية، عن أسباب تقدم صناعة الصواريخ فرط الصوتية الروسية والصينية وتراجع نظيرتها الأميركية، كما تعرض فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ"، لسلاح بانزر فاوست النازي.