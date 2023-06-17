هل تؤدي حوادث احتكاك المقاتلات في الجو إلى حرب عالمية جديدة؟

حلقة "عسكريتاريا" تعرض في فقرة "جديد التسلح" لتعزيز الولايات المتحدة لإنتاجها من الذخائر من أجل الاستعاضة عن النقص الناتج عن المساعدات الأوكرانية، والمشروع الياباني الجديد لتطوير مدافع كهرومغناطيسية لاعتراض صواريخ فرط صوتية، وخطة أستراليا لإعادة هيكلة جيشها. أما فقرة "على الأرض" فتستضيف الدكتورة أيرو ساركا - الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية لإلقاء الضوء على عن التبعات العسكرية لانضمام فنلندا إلى حلف الناتو، في حين تقدم فقرة "أسلحة المستقبل" شرحاً لأبرز مميزات مُسيّرة STRIX العمودية. فقرة "سباق التسلح" تستضيف الجنرال السابق ومدير الأبحاث في معهد ميتشل للفضاء لاري ستاتزريم للحديث عن العواقب الكارثية المحتملة، لحوادث الاحتكاك بين المقاتلات في الجو، وبخاصة الأميركية والصينية، وأخيرا تقدم فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" شرحا لقدرات PGM-11 Redstone أول صاروخ باليستي، قادر على حمل رؤوس نووية في العالم.