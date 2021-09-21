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الأربعاء 14 صفر 1443 هـ - 22 سبتمبر 2021
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الشارع الدبلوماسي
الشارع الدبلوماسي يواكب اجتماعات الجمعية العمومية
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الشارع الدبلوماسي
الشارع الدبلوماسي يواكب اجتماعات الجمعية العمومية
أحدث الحلقات
٢٠:٤٠
الشارع الدبلوماسي يواكب اجتماعات الجمعية العمومية
١٨:٥٠
الشارع الدبلوماسي| مقابلة مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
٤٦:٠٢
الشارع الدبلوماسي | يناقش ملفات ليبيا و إيران و اليمن وسوريا
٣٣:٣٤
الشارع الدبلوماسي | العربية تحاور الأونروا ومخرج فيلم أوسلو
٤٤:٠٧
الشارع الدبلوماسي | السعودية تطلع أعضاء مجلس الأمن على مبادرتها للحل باليمن
٤٧:٣٨
الشارع الدبلوماسي| مقابلة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان
٤٣:٢٦
الشارع الدبلوماسي | العربية تحاور مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة في أول إطلالة لها
٤٦:٠٠
الشارع الدبلوماسي | المبعوثة الأممية لليبيا تكشف تفاصيل اتفاق وقف النار
٤٤:٣١
الشارع الدبلوماسي | العربية في حوار مفتوح مع أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
٤٥:٠٣
الشارع الدبلوماسي | هل أثر فيروس كورونا على مكافحة الإرهاب؟
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الشارع الدبلوماسي | السعودية تطلع أعضاء مجلس الأمن على مبادرتها للحل باليمن
الشارع الدبلوماسي| مقابلة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان
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