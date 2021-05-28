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الاثنين 19 شوال 1442 هـ - 31 مايو 2021
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سؤال مباشر | هل ستكون المرأة السعودية في الإفتاء؟
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سؤال مباشر
سؤال مباشر | هل ستكون المرأة السعودية في الإفتاء؟
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