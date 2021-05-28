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سؤال مباشر | هل ستكون المرأة السعودية في الإفتاء؟

سؤال مباشر سؤال مباشر | هل ستكون المرأة السعودية في الإفتاء؟

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