دبلوماسي سعودي يكشف لـ "سؤال مباشر" دور حزب الله التخريبي بالمنطقة

يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة للحديث عن التصريحات التي نُقلت عن مسؤولين لبنانيين تسببت بأزمة بين لبنان ودول الخليج. الخوجة يُعدّد المساعدات الطائلة التي قدمتها الرياض لبيروت والتي تجاوزت أكثر من 72 مليار دولار ولم تجد في المقابل إلا الجحود والنكران، وليست تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخيرة عن حرب اليمن، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير.

الدبلوماسي السعودي الأسبق أشار إلى أن مفاصل القرار في لبنان أصبحت بيد حزب الله ومجلس الوزراء اللبناني ثلثه من حزب الله وثلثاه إما معه أو يخشاه. وحزب الله اللبناني يُدرّب المقاتلين الحوثيين، و إيران من خلال الحوثيين أصبح لديها وجود على حدود السعودية وهذا يشكل خطراً على أمن المملكة.

