سؤال مباشر | المواطن الشيعي جزء من النسيج الاجتماعي في السعودية و رؤية 2030

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش التي ترى أن المرأة تعيش حاليا العصر الذهبي للتمكين. وعن جهل غالبية النساء سبب إبعادها عن منابع الوعي في الماضي، تقول: السبب هو تخليهن عن خوض منافسة غير شريفة. الأبرش توقفت عن كتابة مقالها الأسبوعي لأن الصحف الورقية أصبحت غائبة والمقال لم يعد له تأثير كالسابق فهذا زمن وسائل التواصل الأجتماعي، بحسب تعبيرها. عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش تطرقت إلى الشأن الإيراني فاعتبرت أن الفكر الثوري الإيراني عزل المكوّن الشيعي عن المجتمع والدولة وخطابات إيران التحريضية كانت تجد آذانا صاغية لها. في المقابل أشارت الأربش إلى أن رؤية 2030 جففت منابع التطرف في السعودية، وحرمت إيران من الموالين لها، وأن المواطن الشيعي أصبح يتأثر بما يجري في بلاده من تطور فكري وأقتصادي والشباب الشيعي بدأ يتحرر من فكرة المظلومية.