سؤال مباشر | على رجال الدين أن يتحدثوا عن حاجات الناس وليس عما قاله ابن تيمية

يستضيف "سؤال مباشر" الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك الذي يرى أنه ليست كل الفتاوى التي صدرت منذ مئات الأعوام تصلح لهذا العصر. فالعصر الحالي لديه متطلبات مختلفة عن الماضي وتحتاج إلى فتاوى جديدة واجتهادات جديدة. ويشبه بن تنباك التراث الإسلامي بالمنجم الذي علينا أن ننظر إليه باحترام، إنما في الوقت عينه علينا أن نفكر في الحاضر والمستقبل على ضوء التحديات الجديدة. ويرى أن الكثير من العلماء المسلمين تراجعوا في انتاجهم لأنهم اكتفوا بمواجهة التقدم الصناعي الغربي بالعودة إلى أمجاد التراث. وعن العصر الجاهلي يقول الباحث والأكاديمي السعودي المقصود بذلك المرحلة التي سبقت الإسلام وليس اعتبار من عاشوا في تلك الحقبة جهلة، لأنه كان من بينهم أنبياء وعلماء وشعراء... مرزوق بن تنباك تطرق أيضا إلى مصطلح البداوة فقال: في الأصل كان المقصود بذلك سكان الصحاري، أما لاحقا فأصبح المقصود به القبيلة. وعن اللغة قال: إنها هوية القوم فإسرائيل مثلا استحدثت لغة عبرية جديدة مختلفة عن اللغة التي تكلم بها موسى، والأوكران الروس اعترضوا على قرار حظر اللغة الروسية في بلدهم.