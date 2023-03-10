الفنانة التشكيلية زكية المتعب تجيب عن أهمية المرأة في الموروث الشعبي السعودي

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الفنانة التشكيلية السعودية زكية المتعب التي تتحدث عن رحلتها في الفن ومدى تأثرها بالموروث الشعبي للمرأة السعودية في أعمالها. زكية المتعب نوّهت بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعم الفن والفنانين. وعن مسيرتها تقول إنها بدأت الفن التشكيلي من أجل توثيق الموروث الشعبي السعودي، وإنه لا يوجد مجتمع بلا هوية، فالهوية السعودية قوية وأصيلة، وإن أصعب مراحل الفن التشكيلي هي ظهور الفكرة. وتمنت زكية المتعب أن يصل الفن السعودي إلى العالمية.