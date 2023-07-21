كيف يمكن أن تؤدي السخرية لحرب أهلية؟ وهل مجتمعاتنا العربية تمارس العنصرية والتنمر؟

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة الدكتور سعيد المصري. المصري يتحدث عن تراث الاستعلاء في المجتمعات العربية والفرق بينه وبين التنمر. المصري قال إن مصطلح "التنمر" لم يكن موجودا في اللغة العربية وأن الاستعلاء بالانتماء لدين أو مذهب معين هو أخطر أنواع الاستعلاء. أضاف: إن الدين لا يُنقص حقوق المرأة في الشكل الموجود في التراث الشعبي، وإن كل شعوب العالم لديها تراث من الاستعلاء. وأن السخرية والاستعلاء هي بداية الطريق إلى الحروب الأهلية. وختم سعيد المصري بأن المجتمعات العربية هي ليست الأكثر عنصرية.