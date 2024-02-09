سؤال مباشر | كيف ستغير حرب غزة عملية السلام في المنطقة؟

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الدكتور وجيه قانصو أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية للحديث عن القضية الفلسطينية، التي كانت في غياهب النسيان، قبل هجوم السابع من أكتوبر. قانصو يقول: إن الكيان الإسرائيلي يستند إلى منطلقات دينية وعرقية، واستثمار المشهد العسكري في غزة يحتاج إلى جهد سياسي، مطالباُ بتوجيه خطاب سياسي موضوعي، يواكب التصعيد في غزة لأن القضية الفلسطينية تدور في حلقة مفرغة. وجيه قانصو دعا الفلسطينيين إلى رفع سقوف طموحاتهم وأوضح أن الحديث عن تهجير الغزاويين هو مجرد هلوسة سياسية أطلقتها أطراف يمينية إسرائيلية وسرعان ما جوبهة برفض دولي. وعن توقيت هجوم 7 أكتوبر يرى أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية أنه تم بقرار من حماس، مُرجّحا أن الحركة لم تشاركه مسبقا مع إيران وحزب الله، وان الأخير لم يشأ ، منذ البداية، الدخول في حرب ضد إسرائيل.