الإعلامي المصري توفيق عكاشة ضيف حلقة ‎سؤال مباشر

عكاشة: وصفوني بالحاوي وإبعدوني من مجلس النواب وإغلاقوا قناتيبرنامج "سؤال مباشر" يستضيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة الذي يتحدث عن بدايات مسيرته الإعلامية وكيف نُقل، بمرسوم جمهوري، إلى التلفزيون المصري وكان حينها أصغر مرشح للحزب الوطني. عكاشة يقول إنه قدّم مدرسة جديدة في الإعلام تعتمد على الثقافة والتراث الشعبي. وعن خروجه من المشهد الإعلامي يعزو السبب إلى إبعاده من مجلس النواب وإغلاق قناته "الفراعين". وعن وصفه " بالحاوي" يقول عكاشة إن ذلك مرده إلى قدرته على مخاطبة الطبقة التي كانت جماعة "الإخوان" تتوجه إليهم. وعن الإخبار الذي تقدم به مصطفى بكري ضده بأنه يحمل شهادة دكتوراه مزورة يُؤكد أن شهادته صحيحة وأن القضاء أكد ذلك بحكم أصدره.