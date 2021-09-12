أفلام وثائقية وثائقي |أخوات الجماعة

خلافاً لسائر البرامج ثابتة العناوين ومحدّدة المحتوى، تتميّز الأفلام الوثائقية التي تعرضها "العربية" بتنوع محتواها، وتسعى إلى أن تكون رديفاً لهوية القناة في تغطية المواضيع ذات الصلة بقضايا الساعة وكذلك إلى الإطلالة على روح العصر وثقافته وحداثته في مجالات العلم والتكنولوجيا. تخصص "العربية" حصّتين زمنيتين لعرض الوثائقيات أسبوعياً، الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش يومي الجمعة والسبت، وتبلغ مدة عرض الفيلم ساعة تلفزيونية، كما أن هناك برمجة متحرّكة لعرض الأفلام التي لا تزيد مدتها عن نصف الساعة. يتولى قسم الوثائقي تأمين الأفلام وبرمجتها إما من طريق شرائها وإما عبر إنتاجها، لكن عملية الشراء تفوق الإنتاج عدداً إذ يصل مجموع الأفلام المشتراة إلى ما يناهز 100 ساعة سنوياً في حين لا يتعدى سقف الإنتاج 10 ساعات سنويا. ويتم شراء الأفلام من مصادر عدة تبدأ بأكبر شبكات الإنتاج والتوزيع والبث العالمية – أمثال بي بي سي وبي. بي. أس وآرتي – وتنتهي بأصغر مكاتب التوزيع فيما يتم إنتاج الأفلام بالتعاون مع منتجين ومخرجين مستقلين عرب. غني عن القول إن المهرجانات وأسواق الأفلام الموسمية التي تقام في أرجاء عدة من العالم تشكل فرصة فريدة للوصول إلى أحدث الإنتاجات وتأمين حصول "العربية" على أجودها قبل المحطات المنافسة.