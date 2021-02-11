مستقبل الطاقة مستقبل الطاقة | الطاقة النووية...هل هي شرطٌ لتحقيق أهداف المناخ؟

"مستقبل الطاقة": برنامج أسبوعي يتناول السعي الدؤوب لعالمنا الى ايجاد امدادات مستدامة من الطاقة. حيث يقوم البرنامج باستعراض التطورات والآراء والتحليلات حول آخر المستجدات المؤثرة في قطاع الطاقة عالميا ولكن من وجهة نظر اقليمية. "مستقبل الطاقة" يسلط الضوء على عدة أسئلة يحاول البحث عن أجوبتها: · هل وصل الطلب العالمي على النفط الى ذروته؟ · هل سيستطيع انخفاض سعر النفط الحد من الثورة الصخرية؟ · ما هو أثر انخفاض أسعار النفط على تطوير الطاقات المتجددة؟ · كيف ستمضي دول المنطقة قدما في تطبيق حلول رفع كفاءة استهلاك الطاقة؟ "مستقبل الطاقة" يستضيف وزراء الطاقة والخبراء الى جانب التنفيذيين من صناعات كل من النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقات المتجددة. يبث البرنامج في الأوقات التالية (غرينيتش) الخميس: 15:30 23:40 الجمعة: 08:40