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الخميس 13 محرم 1444 هـ - 11 أغسطس 2022
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مستقبل الطاقة
مستقبل الطاقة |لماذا حظرت أبوظبي الأكياس البلاستيكية؟
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مستقبل الطاقة |لماذا حظرت أبوظبي الأكياس البلاستيكية؟
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