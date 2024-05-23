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الجمعة 16 ذو القعدة 1445 هـ - 24 مايو 2024
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مستقبل الطاقة
مستقبل الطاقة | السعودية تسجل رقما قياسيا عالميا منخفضا لطاقة الرياح
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مستقبل الطاقة | السعودية تسجل رقما قياسيا عالميا منخفضا لطاقة الرياح
نشر في:
23 مايو ,2024: 05:12 م GST
آخر تحديث:
23 مايو ,2024: 05:12 م GST
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وضع القراءة
100%
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