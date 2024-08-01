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الجمعة 26 محرم 1446 هـ - 02 أغسطس 2024
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مستقبل الطاقة |مصدر الإماراتية توسع محفظتها لتحقيق مستهدف 100 غيغاواط في 2030
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مستقبل الطاقة |مصدر الإماراتية توسع محفظتها لتحقيق مستهدف 100 غيغاواط في 2030
نشر في:
01 أغسطس ,2024: 06:30 م GST
آخر تحديث:
01 أغسطس ,2024: 06:44 م GST
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وضع القراءة
100%
حجم الخط
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