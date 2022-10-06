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الخميس 10 ربيع الأول 1444 هـ - 06 أكتوبر 2022
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تفاعلكم : الأمير عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسا ومجزرة بشعة في حضانة أطفال
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