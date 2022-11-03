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الخميس 8 ربيع الثاني 1444 هـ - 03 نوفمبر 2022
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شيرين عبد الوهاب تخرج من المستشفى وتكشف المستور و٢٥ سؤالا مع أحمد زاهر
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