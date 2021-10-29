على خطى العرب يوثق "عمارة التاريخ القديم" - الحلقة 1

العربية تسافر في رحلتِها السابعة إلى محطات توثق فيها تاريخ العمارة في الجزيرة العربية.

تبدأ محطات الرحلة السابعة من العصور ِالحجريةِ ثم الطُّوفانِ العظيم وآثار قوم عاد، ثم توثق عمارة المنشآت الحجرية من مدافن وغيرها وتكشف عن أسرار رموزها، وفي منتصف الرحلة ينزل الفريق إلى عمارة تحت الارض ليبحث عن قصص إنسان شقّ الارض وحفر قنوات متصلة في أعماقها بحثا عن الماء.

أمّا ختام الرحلة، فهي توثيق لعمارة حفر الانسان من أجلها الجبال، بحسب مقاييس هندسية وجمالية بحثا عن الخلود.

