على خطى العرب | آدم العملاق - الحلقة الثانية

آدم العملاق

عن الخليقةِ والانسان الاول، رُويت الأساطيرُ والحكاياتُ والملاحمُ والخُرافات في معظم الحضاراتِ القديمة قبل التاريخ إلى أن حسَمَها القرآنُ الكريم.

من أين وكيف أتى الانسان؟ سؤال بقي قائما لأصحابِ العلوم الطبيعية، في العام 1859 زعمَ داروين في مؤلَّفِه الشهير "أصلُ الانواع" أن الانسانَ مخلوقٌ متطور من آخَر.

فريقٌ آخرُ من العلماء ذهبوا في بحثهم عن انسانٍ عملاق عاشَ على سطح هذا الكوكبِ قبلَ آلاف السنين.

الجدلُ المفتوحُ حولَ الانسانِ الأول وأصلِه وعُمرِه ومكانِه.. موضوعٌ طالما أثارَ الفضولَ وطرحَ التساؤلاتِ بحثا عن اجابةٍ ودليل ٍمادي. جدل حسمه القرآنُ الكريم في أكثرَ من ستينَ آية.

