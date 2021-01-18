مرايا مرايا | اعتراف متأخر من بيت الأسد

برنامج يومي من الأحد إلى الخميس يقدّمه الصحافي مشاري الذايدي ويناقش فيه شؤون الخليج وآماله وهمومه، داخلية كانت أم إقليمية أم عالمية. نقاش بعيون خليجية يستهدف التطلّع إلى الأفق المقبل مع إبصار للواقع القائم . نقاش من الخليج إلى الخليج، يخاطب العقول قبل القلوب. مشاري الذايدي كاتب وصحافي سعودي، عمل في صحف سعودية عدّة منها: "المجلة" و"الوطن" و"المدينة" صحافياً وكاتباً ومشرفاً على صفحات، ومشاركاً في لجان تطوير وتحرير. كان أيضاً عضواً في هيئة تحرير السابقة في صحيفة "الشرق الأوسط"، وكبير محرري الصحيفة في السعودية والخليج، وأحد كتّاب الرأي الأسبوعيين في الصحيفة لمدة 10 أعوام، ثم كاتبا متفرغا للعمود اليومي في الصفحة الأخيرة في جريدة "الشرق الأوسط". وقدّم عدداً من الأعمال الصحافية والبحثية في الندوات والنشاطات البحثية في الرياض وجدّة ولندن والمغرب والكويت والإمارات وغيرها. وقدم عددا من أوراق العمل والبحث حول التاريخ السياسي والاجتماعي والديني خاصّة في منطقة الخليج، وشارك عضواً في الجولة الثانية من الحوار الوطني السعودي.