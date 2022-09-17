الندوة | كيف يستغل الأصوليين الفلسفة لتحقيق أجندات خاصة بهم؟

برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع وضع الفلسفة في السعودية بين الماضي والحاضر.ثمة جماعات كانت تستغل الفلسفة كأداة لخدمة أجندتها الخاصة. الدكتور عبد الله المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية أشار إلى أن الفلسفة كانت مُحرّمة سابقا، على المستوى الثقافي، وهي اانتقلت من الفضاء الأكاديمي إلى الفضاء الاجتماعي. الوسط الثقافي السعودي بات يجد في الفلسفة فضاء جديدا مختلفا عن الماضي. المطيري لفت إلى أن هناك من يستخدم الفلسفة كأداة لخدمة أجندات خاصة، وقد اختبرت السعودية في الماضي محاولات لأسلمة العلوم الإنسانية لكنها باءت بالفشل، لأنها لم تستجب لمنطق العلم.