الندوة | تجفيف منابع "الإسلام السياسي" في ألمانيا

يتناول برنامج "الندوة" مناقشة البرلمان الألماني لمسألة مكافحة تمويل الإسلام السياسي عموما وجماعة "الإخوان المسلمين" خصوصا وسبل تجفيف منابعهما، في جلسة انعقدت في ١٩ سبتمبر 2022.الكاتب والباحث السعودي يوسف الديني يرى أن انفتاح الألمان على الإخوان يعود إلى خمسينيات القرن الفائت. التعامل بين الحراك السياسي الألماني والجماعات الإسلامية المتشددة متفاوت، ففي فترة "الربيع العربي" كان هناك تقارب بين الغرب وهذه الجماعات. أما الباحث في العلوم السياسية في جامعة فيينا حسام حسن فقد اعتبر أن مناقشة البرلمان الألماني لمكافحة تمويل الإخوان تشكل سابقة في ألمانيا، والأحزاب اليسارية الألمانية تخشى من معاداة جماعات "الإسلام السياسي" وخسارة الجاليات الإسلامية، كما يرى أن هناك مجموعات تنظيمية في ألمانيا تعمل تحت مظلة الإخوان المسلمين لكنها تنفي انتماءها إليها.