الندوة | التاريخ السعودي كيف ولماذا؟

برنامج "الندوة" يناقش مع المؤرخ السعودي د. محمد آل زلفة مسألة التاريخ السعودي. أل زلفة يلفت إلى أن: اليقظة العربية التي انطلقت من الجزيرة العربية تعرضت لكثير من التشويه، ولولا وجود مكة والمدينة المنورة لربما لم يرد ذكر للسعودية في كتابات الآخرين. إن قيام الدولة السعودية شكّل تهديدا لمصالح الدول الاستعمارية وللدولة العثمانية، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته السعودية في توطيد الأمن في البر والبحر. ويطالب محمد آل زلفة بتأسيس مدرسة تاريخية سعودية تقوم على أسس علمية سليمة وإلى تأهيل صناع المحتوى لكتابة التاريخ السعودي على مواقع التواصل.